La ausencia de Rocío Flores en la celebración del cumpleaños de Gloria Camila Ortega hizo saltar todas las alarmas sobre una posible mala relación entre tía y sobrina. Unas especulaciones que llegaban después de que la hija de José Ortega Cano confesara que no tendría relación con Antonio David Flores si hubiera sido consciente de algunas de sus intervenciones pasadas en televisión. Sin embargo, parece que nada más lejos de la realidad. Este fin de semana, la hija y la nieta de Rocío Jurado se han reencontrado y han puesto de manifiesto, una vez más, la buena relación que hay entre ambas.

Este sábado, con motivo de la gran fiesta que han organizado Violeta Mangrián y Fabio para revelar el sexo del bebé que esperan, Rocío Flores y Gloria Camila Ortega se han reencontrado después de varias semanas sin verse. Ha sido la hija de Antonio David Flores quien ha compartido en sus redes sociales el momento y hemos podido ver la buena sintonía que hay entre ambas. Tal y como se puede apreciar en la historia de Instagram, ambas han quedado horas antes de la gran fiesta para comer y pasar tiempo juntas. «Morena», le dedicaba cariñosamente la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ a su tía. Nuevamente, con este encuentro ponen fin a las especulaciones sobre un distanciamiento entre ambas.

El pasado viernes, Rocío Flores confirmaba que no había podido ir al cumpleaños de Gloria Camila porque había organizado una escapada con Olga Moreno a Marruecos. Un viaje que les sirvió a ambas para desconectar de sus respectivas polémicas y cargar las pilas para volver a enfrentarse al aluvión mediático. De la misma manera, la hija de José Ortega Cano exculpó a su sobrina por no haber podido estar en su fiesta, aunque no quiso entrar en detalles.

A pesar de que ellas han dejado claro que no hay nada que pueda separarlas, lo cierto es que una declaración de Gloria Camila Ortega sobre Antonio David Flores despertó las sospechas de que podrían estar más separadas que nunca. En concreto, la colaboradora de ‘Ya son las ocho’, tras ver los documentos que su hermana aportó en ‘Montealto’ en los que toda su familia declaraba en el Tribunal de la Rota contra el excolaboradora de ‘Sálvmae’, aseguraba que no tendría relación con él. «Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas, hay otras actitudes que me parecen lamentables. A día de hoy los únicos que me preocupan son mis sobrinos. Si yo hubiese vivido ahí a día de hoy no hubiese tenido relación con Antonio David«, recalcaba.

No se pronuncia sobre su ruptura con Manuel Bedmar

Este viernes, Rocío Flores reaparecía en ‘El programa de Ana Rosa’ y hacía hincapié en que no estaba pasando por un buen momento a raíz de todo el revuelo mediático que había traído consigo la emisión de la serie documental de su madre. Ahora, después de que SEMANA publicara en exclusiva su ruptura con Manuel Bedmar, la hija de Antonio David Flores no ha querido pronunciarse avalandose el anonimato de Manuel Bedmar. «No forma parte del medio, no he cruzado el límite de comercializar con mi relación. No voy a cruzar ese límite ahora y no voy a dar explicaciones sobre mi privacidad y así me voy a seguir manteniendo», recalcaba. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ se negaba a pronunciarse sobre su relación y recalcaba que seguía haciendo su vida con normalidad.

De la misma forma, también se negaba a pronunciarse acerca de los rumores de deslealtad que sobrevuelan sobre los protagonistas. En concreto, hace tan solo unos días, una joven se sentaba en ‘Sálvame’ para confirmar que había tenido una amistad especial con Manuel Bedmar mientras que este estaba con Rocío Flores. Sobre esto, la nieta de Rocío Jurado ni ha confirmado ni desmentido y ha preferido mostrarse ambigua. Además, ha demostrado que Olga Moreno está siendo su mayor apoyo en estos momentos.