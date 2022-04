Este fin de semana Christian Gálvez habló sobre cómo sería si fuera padre, pues ya se define como un hombre niñero. Quién sabe si en el futuro se estrenará en la paternidad, una incógnita que, de momento, está en el aire. La duda que, en cambio, ya ha sido resuelta es la acogida que ha tenido el presentador en la familia de la gallega y es que parece que se lleva a las mil maravillas con la hermana de su chica, a la que felicita incluso públicamente por su cumpleaños. Justo en el post en el que Patricia ha aprovechado para felicitar a su hermana Tamara, Christian ha tenido un bonito detalle con su nueva cuñada: «Felicidades Tamara», palabras que ha acompañado de un emoji mandándole un beso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PATRICIA PARDO BURÉS (@patriciapardo_tv)

Christian Gálvez ha congeniado a la perfección con Tamara, a la cual conoció en una de las primeras visitas de la pareja a la tierra de la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’. Él sabe a la perfección lo importante que es su hermana para Patricia, con quien según la periodista se entiende a las mil maravillas. De hecho, es de las pocas de las que suele hablar en televisión y prácticamente la única de su familia que ha aparecido en directo para sorprender a la comunicadora ante millones de espectadores.

El 37 cumpleaños de Tamara ha servido para que los followers de Patricia Pardo conozcan la conexión que existe entre ellas. Enfundadas en un mismo jersey elegido por mera coincidencia muestra lo mucho que se entienden, una casualidad que ha querido compartir con el resto en un día muy especial. «La coincidencia del jersey no es a propósito, es que hoy llevamos 37 años siendo cómplices. Te quiero, Tamariña. ¡Feliz cumpleaños, chiquitita!», dice Pardo en esta publicación. Y es que Patricia Pardo es alguien muy familiar, algo que ha podido comprobar de primera mano su novio, Christian Gálvez.

Ajeno a las críticas que le han acompañado los últimos meses, Christian Gálvez ya avisó de que iría dando pasos en su vida, aunque estos no convencieran a todo el mundo. «He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen. Camino sin prisa, pero con alma. Y es que la vida es muy corta para estar ahorrando un buenos días, un gracias o un te quiero», dijo. Entonces, era consciente de que la familia de Almudena Cid había estallado contra él, ya que no aprobaban cómo había roto con la gimnasta. Según el círculo más cercano a Almudena rompió de forma sorpresiva con ella y sin apenas explicaciones, siendo poco después cuando descubrieron «el porqué».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PATRICIA PARDO BURÉS (@patriciapardo_tv)

La ruptura se produjo en el mes de noviembre, pero no fue hasta marzo cuando firmaron el divorcio. Este punto final separa sus caminos para siempre y Christian Gálvez ya ha iniciado su vida en común junto a Patricia Pardo, de la que se declara profundamente enamorado.