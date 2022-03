La familia de Christian Gálvez sigue en silencio. No quieren defender al presentador tras los ataques de la que ha sido su familia política, quien le acusa de ser inmaduro y de no haber hecho las cosas bien con Almudena Cid. A día de hoy es muy difícil, por no decir casi imposible, que entre ambos reine la paz. Con el divorcio ya firmado y un acuerdo económico que satisface a ambas partes, muchos se preguntan quiénes son los grandes apoyos del comunicador. Además de Patricia Pardo, Christian cuenta con su hermana Ainhoa, a la cual adora, y con sus padres, con los que tiene una relación excelente. Te contamos quién es quién en una familia que permanece en su día a día alejada de los focos.

Una de las personas con las que Christian tiene una relación muy especial es su hermana. La joven trabaja a su lado en Cadena 100, un programa de fin de semana que se emite de 9 a 14 horas cada sábado, donde ella ejerce de productora de Christian. Según nos desvelan a SEMANA, «es una crack en su trabajo». Si bien los oyentes perciben de ella que es una joven risueña, nos trasladan que «una chica muy guay que adora a su hermano«, dos detalles que, a buen seguro, hacen mucha más especial esta relación fraternal.

«Es familiar, es un curranta y bromista», añade alguien que ha tenido la oportunidad de conocer a Ainhoa Gálvez de cerca. La joven se dedica a los medios de comunicación, al igual que su hermano Christian, aunque ella en alguna ocasión se ha atrevido a otras aventuras. Hablamos de cuando se ocupó de la gira musical de Los Secretos, un trabajo del que ella y los suyos se sienten profundamente orgullosos. De hecho, Christian ha presumido en televisión, en concreto, en el programa de ‘Mi casa es la tuya’, donde hablaba emocionado de la que es su ojito derecho. Además, comparten otra afición que nada tiene que ver con su trabajo, sino con los tatuajes, los cuales ellos lucen en su piel y tienen un gran significado.

También están a su lado sus progenitores, Juan Carlos, quien trabaja en una farmacia y su madre, María del Carmen, que es enfermera. Precisamente fue hace unos días cuando Christian rompió su silencio para hablar sobre su padre, con quien Christian tiene muchas cosas en común. Como su hijo no tiene pelos en la lengua y es quien anima al presentador a mirar hacia adelante, tal y como contó el propio Gálvez hace unos días por el Día del Padre.

«Pocas veces te pones filosófico, pero cuando lo haces, se me queda grabado en el corazón. Si estoy deprimido, vivo en el pasado; me dijiste una vez. Si estoy ansioso, vivo en el futuro. Si estoy en paz, vivo el presente. Pues papá, tienes que estar tranquilo porque estoy en paz. Gracias a muchas personas que me quieren y, por supuesto, gracias a ti también», dijo. De este modo, confirmó que está feliz con cada una de sus decisiones, pasos que le han llevado hasta donde está hoy. Criado en Móstoles y con muchas historias a su espalda, Christian Gálvez presume de familia allá donde va.

