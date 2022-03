Un miércoles más, la revista SEMANA te espera en tu kiosco más cercano cargada de exclusivas y con lo último de la actualidad de la crónica social, donde Christian Gálvez y Patricia Pardo han acaparado todas las miradas. Su romance sorpresa ha dejado a muchos en shock, especialmente a Almudena Cid, que desconocía que su marido había comenzado una nueva relación cuando aún trataba de recomponer su matrimonio y luchar por una nueva oportunidad. Sin embargo, el presentador ya no está por la labor y ha rehecho su vida al lado de una compañera de los pasillos de Mediaset. En un primer momento trataron de no hacer ruido y vivir su romance alejados de la atención mediática, pero no dudaron en tratar con normalidad el vínculo que estaban creando cuando dio el salto la noticia. Ahora, la pareja no solo no niega que están “ilusionados”, sino que también presumen de ser una pareja ideal por las calles de Madrid agarrados de la mano y sin ocultarse de miradas indiscretas.

Así aparecen en la portada del nuevo número de la revista SEMANA, que a partir de este miércoles podrás encontrar en tu kiosco más cercano o descargando la versión online AQUÍ. Christian Gálvez y Patricia Pardo ya no esconden su amor, ya no tratan de guardar las formas o ocultar lo que sientes. Ahora pasean sin problema alguno de la mano como si fuesen dos enamorados anónimos por las calles aledañas al domicilio de la presentadora, donde se producen los encuentros de la nueva pareja de moda. Después de ver cómo Christian Gálvez ha visitado en numerosas ocasiones la casa de la que es sustituta de Ana Rosa Quintana en ‘El programa de Ana Rosa’, los paparazzi estaban esperando con ansias la foto que ahora brilla en la primera plana de la revista SEMANA, así como en páginas interiores, donde se puede comprobar cómo la pareja ya no tiene intención alguna de esconder lo que su corazón siente.

La mudanza más triste de Almudena Cid

Es la imagen del dolor. Almudena Cid ha realizado el paso más duro al tener que regresar a la casa que compartía con Christian Gálvez para meter sus pertenencias y recuerdos en cajas e iniciar una mudanza con la que deja atrás su vida. La revista SEMANA ha tenido acceso en exclusiva a unas fotografías en las que se muestra cómo la exgimnasta reconvertida en actriz recoge sus enseres y muebles del que era su nidito de amor con el presentador, con el inestimable apoyo de sus padres, que no solo estuvieron ahí ayudándole a recoger sus pertenencias de su casa conyugal, sino también estaban ahí como sustento emocional en un momento tan complicado para ella.

Aunque hace dos meses anunciasen su separación, la noticia de que Christian Gálvez ha rehecho su vida al lado de su compañera de Mediaset, Patricia Pardo, ha supuesto un varapalo emocional para Almudena Cid. Así se han puesto fin a 14 años de amor, 11 de ellos como matrimonio, y que ahora disuelven no solo sentimentalmente, sino también iniciando una separación que se hará más pesada al ver la casa que un día sirvió de refugio para su romance vacía, sin los enseres y muebles que la exgimnasta ha sacado de su domicilio, ha montado en un camión de mudanzas y cerrar la puerta de su casa de Boadilla del Monte, Madrid, para comenzar una nueva vida. Aunque para ello deba superar el dolor que los últimos acontecimientos le han provocado y que desde su familia quisieron explicar en exclusiva en SEMANA. Todas las imágenes de la mudanza, solo en tu nuevo número, ya en tu kiosco.