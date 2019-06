¡Chenoa se casa! El sospechoso anillo que descoloca a todo el mundo

Chenoa y Miguel Sánchez podrían estar planeando una boda. El anillo que la cantante no se quita ni para dormir hace sonar todas las alarmas. Lo lleva en el dedo anular izquierdo, parece de compromiso, antes no lo llevaba y ahora no se lo quita. ¿se casan?