La boda de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas se celebrará el próximo 14 de junio de 2020 en Madrid, pero hasta entonces hay mucha tela que cortar. Restan 7 meses para la celebración del que será uno de los enlace más comentados, pero la polémica ya ha comenzado. Esta vez tiene a su progenitor, Carlos Corradini, como protagonista.

 

El padre biológico de la cantante argentina ha concedido una entrevista en la que asegura que tiene la firme intención de acudir a la boda. Quiere presentarse en la puerta de los juzgados donde Chenoa y Miguel contraigan matrimonio para vivir en primera persona el que será día más feliz de la vida de su hija. Todo normal si no fuera porque la relación entre padre e hija es absolutamente nula, está rota.

A las puertas de su domicilio, Chenoa ha tratado con la prensa esta cuestión y se ha mostrado bastante tajante al respecto: «Todo está en manos de mis abogados, yo ni siquiera puedo hablar. Me lo tomo sin más, yo estoy centrada en mi felicidad y lo demás me da igual. Eso lo manejan los abogados y la ley, que para eso está». No le va a temblar el pulso para llevar a su padre a los tribunales si es preciso.

La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ ha encontrado el amor a los 44 años en los brazos de este reputado urólogo. Ella misma llegó a reconocer que no esperaba casarse, pero a veces el amor aparece cuando menos se prevé: «Yo pensé que nunca me pasaría». Sin embargo, cuando su chico se lo pidió y se presentó con el anillo de compromiso (de la firma Tiffany & Co), no tuvo ninguna duda: ‘sí, quiero’. La cuenta atrás ya ha comenzado y la polémica no va a empañar su gran día, Chenoa se niega a que eso pase.