Después de darse el «sí, quiero», Chenoa y Miguel Encinas ya están de luna de miel. La cantante y su marido están en disfrutando de un enriquecedor viaje en el que están descubriendo varios lugares del Mediterráneo. La que fuera concursante de ‘Operación Triunfo‘ ha abierto su álbum personal de fotos y ha compartido algunos de los momentos que ha vivido en Grecia, Croacia y Malta.

A juzgar por los vídeos que ha publicado en sus redes sociales, Chenoa y Miguel Encinas están disfrutando de un crucero por el Mediterráneo. A la cantante la podemos ver tranquila, relajada y respirando aire puro en la terraza de su camarote. Su primera parada fue Atenas y pudieron recorrer la ciudad de los dioses y empaparse la de la cultura. Después, pararon en la Isla de Cofú, en donde la jurado de ‘Tu cara me suena‘ presumió de conocer «sitios nuevos».

Chenoa está compartiendo a cuenta gotas algunas de las imágenes de su luna de miel. En todas ellas la vemos sola, posando para su marido, con el semblante relajado y con una sonrisa de oreja a oreja. Buena prueba de que este viaje de ensueño le está sirviendo para olvidarse de su día a día y pasar tiempo con el amor de su vida. A pesar de que está desconectada, la cantante no se olvida de sus seguidores y va actualizado los lugares de su destino para mantenerles informados. Este fin de semana, la pareja ha parado en Malta después de una breve estancia en Croacia.

Un viaje envidiable que aún no tiene fecha de fin. Lo cierto es que hasta ahora la cantante ha sido muy cauta a la hora de desvelar el destino de su viaje de novios. Eso sí, no ha dudado en posar en algunos de los lugares de las ciudades y pueblos que ha visitado, aunque elegidos a la perfección para que no se pudieran identificar.

Rosa López se queda sin ir a la boda de Chenoa

Chenoa y Miguel Encinas se dieron, por fin, el «sí, quiero» el pasado 17 de junio en Mallorca. Una boda que reunió a varios rostros conocidos y que no estuvo exenta de polémica debido a la no invitación a Rosa López. En cambio, sí aparecieron varios de sus compañeros del programa de imitaciones de Antena 3 y ‘Operación Triunfo’. Días antes del enlace, la cantante justificaba su decisión y dejaba claro que ya haría otra celebración para todos los que no pudieron ir. Por su parte, la representante de España en Eurovisión 2002 no ocultaba su dolor por no poder estar en el enlace de su amiga, aunque hacía hincapié en que entendía las circunstancias.