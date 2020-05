11 Se moja sobre el Merlos Place

Yo no soy amiga de Marta López, pero tengo buena relación con ella y me llevo muy bien. Con lo cual, mi voto se decanta por Marta. Ella ha tenido una relación y no se la ha inventado. Yo no he visto los WhatsApp, pero no necesito verlos. Si a mí mi compañera me dice que hasta el último momento estuvo con él, yo me lo voy a creer porque no me tiene porque mentir.