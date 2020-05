Charo Reina ha demostrado en infinidad de ocasiones que no tiene pelos en la lengua a la hora de tratar ciertos asuntos. La sobrina de Juanita Reina, se sentó en directo con SEMANA, para confesarnos cómo ha llevado esta cuarentena y nos reveló a qué se debe su nuevo cambio de look. Charo ha experimentado un brutal cambio de imagen, tras someterse a una dieta estricta, que le ha quitado esos kilos de más que le sobraban. “Esta cuarentena he querido cuidarme y me he puesto en manos de Pronokal, para perder todos los kilos que me sobraban. Hasta mi piel es diferente”, nos contaba la cantante totalmente entusiasmada. Charo Reina ha llevado la cuarentena de la mejor manera posible e incluso nos reveló que no tiene ganas de salir de su casa hasta que todo esto pase.

La artista convive con su hijo, que debido a su enfermedad es paciente de riesgo, y por eso no quiere poner un pie en la calle, a pesar de vivir en Sevilla y encontrarse la ciudad en estos momentos en la fase 1. “Hoy he salido al supermercado y he tenido una bronca con una vecina”, nos decía Charo enfadada. “Estábamos haciendo cola para pagar y me di cuenta que no tenía su mascarilla puesta. Es un acto de irresponsabilidad tremenda, yo no me puedo arriesgar a coger el virus y contagiar a mi hijo”. La actriz se está refugiando en el deporte y ordenando álbumes de fotos antiguas, unos álbumes de los que fuimos testigos en primera persona, puesto que los tenía al lado de ella y no dudó en enseñárnoslos.

La muerte de su madre la marcó

Para Charo hay un antes y un después tras el fallecimiento de su madre. “Mi madre estaba genial de salud y un día se calló de noche y nunca más volvió a ser la misma”, nos contaba afectada. Desde ese día Charo se alejó del foco mediático y se dedicó a cuidar de su madre en cuerpo y alma. Se desplazaba hasta Madrid para cumplir un proyecto profesional que no podía dejar de lado y volvía corriendo a su vera. Así fue hasta el último momento. Después de su fallecimiento, la cantante de coplas y boleros, jamás volvió a ser la misma, y dio carpetazo con su pasado. Decidió quedarse con los que habían estado junto a ella cuando falleció su madre y olvidar a todo aquel que no la estuviera acompañando. Muestra de ello fue su reacción al ser preguntada por SEMANA acerca del reciente fallecimiento del hermano de María del Monte. Nuestra revista quiso interesarse por la relación entre ambas, que tras un malentendido del pasado no habían vuelto a ser vistas en público y saber si Charo se había puesto en contacto con la cantante de sevillanas para darle su pésame.

Nula relación con María del Monte

“Nosotras no tenemos relación. Yo conocía mucho a su hermano Antonio. Coincidimos en un espectáculo y estábamos todo el día juntos, salíamos a tomar copas… He sentido mucho la muerte de Antonio, pero no…”, afirmaba tajante Charo. “Cuando faltaron mis padres a mí tampoco se me llamó”. Con estas frase la cantante quiso dejar claro con quién se ha quedado después del trauma que sufrió tras el fallecimiento de sus progenitores. Hay que recordar que Charo Reina perdió a su padre un 14 de febrero, el día de San Valentín, justo después de dedicarle un post recordando cómo se conocieron él y su madre. Haciendo alarde de su arte se arrancó a cantar una de las canciones más famosas de Rocío Dúrcal, `La gata bajo la lluvia´ y cuyo estribillo es toda una declaración. “Ya lo ves, la vida es así…”

Proyectos paralizados

Otros de los temas al que hizo alusión fue la paralización de varios proyectos que tenía preparados para este 2020, uno de ellos era un espectáculo en honor a su tía Juana Reina, donde iba a ejercer las labores de directora y creadora, con motivo de su veinte aniversario. Esto junto a un monologo titulado “Lo que esconden las risas”, eran algunos de los trabajos que con el tiempo espera volver a sacar adelante. A colación de este homenaje a su tía, la actriz también quiso hablar de la eterna Lola Flores, que este sábado cumplía 25 años desde que nos dejó. “Una persona maravillosa, con la que compartí muchos momentos de mi vida. No pude estar en su entierro porque mi hijo se encontraba muy malito”.

Pese a todo, Charo Reina se encuentra en un buen momento de su vida. Tiene muchas ganas de vivir y volver a los escenarios. Muy activa en las redes sociales, la cantante no deja de sorprendernos con sus directos y con las fotos inéditas que suele subir de vez en cuando para alegrar a sus seguidores. Recuerda con alegría y con una sonrisa a sus padres, porque para ella esa es la mejor manera de rendirles homenaje.