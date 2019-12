Chabelita Pantoja y Asraf Beno tienen hoy un motivo para sonreír: celebran que llevan juntos 11 meses. Pese a que en todo este tiempo han intentando separarles, ellos se han mantenido al pie del cañón y le han hecho frente a las adversidades. La feliz pareja se ha dedicado unas tiernas palabras de amor a través de sus redes sociales.

Sabemos qué hacía Chabelita Pantoja tras plantar a toda su familia

«11 meses que se me han pasado súper rápido y que sin duda volvería a repetir. Nos conocimos en una casa y la vida se encargó de unirnos fuera. Súper feliz y orgullosa de tenerte a mi lado», escribía la hija de Isabel Pantoja en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparece con su pareja. Con esta declaración de amor en toda regla, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ deja claro que su relación está cada vez más consolidada.

Ante las bonitas palabras de su novia, Asraf también ha querido hacer lo mismo y ha hecho uso de sus redes sociales para recordar cómo se conocieron y cómo han llegado hasta el día de hoy. «11 meses juntos ya!!! No veas como pasa el tiempo de rápido, y más a tu lado. Me acuerdo que nadie daba un duro por nosotros y aquí estamos cada día mas felices y más enamorados que nunca, demostrando con hechos no solo con palabras. Por todos los momentos vividos y los que nos falta por vivir cariño, el amor existe y el mio eres tú, Te amo mi vida👳🏽‍♂️👸🏽🥰🖤🌹⚡️🍭», escribía.