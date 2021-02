Chabelita ha sido vista acudiendo a una tienda de vestidos de novia, lo que podría desvelarnos que su boda con Asraf está mucho más cerca de lo que creíamos

Chabelita ha hablado en varias ocasiones sobre su boda con Asraf Beno. La pedida de mano fue un hecho e incluso la pareja ha explicado con todo lujo de detalles cómo les gustaría que fuera. Aunque los invitados a su gran día dadas las guerras familiares que existen en la familia de la joven son una incógnita, lo que la hija de Isabel Pantoja tiene más que claro es que no será por la iglesia. Horas después de colaborar en ‘El programa de Ana Rosa’ y abrir nuevos melones sobre los sus seres queridos, la hermana de Kiko Rivera se ha desplazado hasta una tienda de vestidos de novia. Este paso podría desvelar que su enlace estaría mucho más cercano de lo que podríamos llegar a pensar, pues hay muchos rostros conocidos que están retrasando su gran día por culpa del coronavirus.

Vídeo: Europa Press

«Mi boda seguramente sería en Marruecos. Yo quiero una boda árabe, que sea en Marruecos y que no sea religiosa. Eso lo tengo claro, que no sea ni por iglesia ni nada», dijo algún tiempo la joven, visiblemente emocionada al hablar sobre el que sería uno de los días más felices de su vida. Entonces, pocos imaginaban que sería pronto cuando Chabelita se lanzaría a ver vestidos, quién sabe si únicamente para hacerse una idea de lo que le sienta bien a su figura. Más feliz que nunca junto a su pareja, él se ha convertido en uno de sus mejores apoyos en el cisma familiar al que ha tenido que hacer frente. Aunque tiene buena relación tanto con su madre como con su hermano, lo cierto es que para ella no está siendo fácil en absoluto hablar de estos asuntos en televisión.