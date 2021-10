«Estoy harta que me diga que hablo de su familia, como si no fuese la mía. También de que me diga que no tengo oficio ni beneficio», ha afirmado molesta.

La guerra continúa en el clan Pantoja. Si el reciente fallecimiento de doña Ana, madre de la tonadillera, supuso un punto de inflexión en el que Kiko Rivera acercó posturas con Isabel Pantoja, las aguas no parece que vayan a calmarse. Ahora ha sido el turno de Chabelita quien ha sacado a relucir el motivo que ha desencadenado esta nueva batalla entre hermanos.

«Esto viene porque él no ha terminado de entender porqué no me he posicionado con él», ha afirmado durante su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Ha reconocido que ella no le ha hecho nada, pero que todo radica en que ella intentó mantenerse al margen en los conflictos familiares. «Llevamos un montón de tiempo, desde la última vez que me enfadé, que no tengo un problema con él. Se molesta porque no haya tomado partido. Él sabe perfectamente que no me puede decir nada porque estoy entre mi madre y hermano».

La joven también ha aclarado su postura. «Me he mantenido al margen porque no me han tocado a mí, también te digo. Yo sí he hablado con él ciertas cosas y le he reconocido algunos asuntos». Continuaba recordando que él la ha «menospreciado». «No entiendo qué le he hecho para que me trate así. Estoy harta de los comentarios de mi hermano. Que si yo mentía en lo que estoy diciendo. Estoy harta que me diga que hablo de su familia, como si no fuese la mía. También de que me diga que no tengo oficio ni beneficio. Tengo los pies en la tierra y sé por qué estoy aquí. Se refiere a que solo hablo de mi familia, pero a él tampoco le llaman al ‘Deluxe’ para cantar su canción».

Se ha mostrado muy molesta con esta nueva guerra. «Sinceramente, me da la sensación de que mi hermano me la juega periódicamente. En su momento me pidió perdón y yo me lo creí. Ahora vuelve otra vez con esto, además atacándome sin motivo». La joven ha aprovechado para aclarar que su relación con Irene Rosales es buena.

«Veo a mi madre mejor»

Respecto a la opinión de la artista de que su hija vuelve a sentarse en un plató de televisión ha respondido lo siguiente: «A ella nunca le ha hecho gracia que venga al ‘Deluxe’. Primero porque no le gusta que hablemos de ella, es algo entendible. Segundo porque nunca quiso la tele para mí». Añadía que ha visto a su progenitora algo mejor. «Esta última vez la he visto mucho mejor, más tranquila. Eso me alivia. Pese a todo lo que ha pasado, ha fallecido mi abuela, la veo mucho mejor. La veo con ganas de vivir y de empezar una nueva vida».

Otro de los temas que ha tocado es el reencuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. «Creo que lo que se va a tocar en la conversación con mi madre es el tema de Cantora, es el tena más fácil, en comparación con todas las cosas que él ha dicho de mi madre».