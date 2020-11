Durante una pausa de ‘La casa fuerte’, la hija de la tonadillera ha compartido con su prometido lo que verdaderamente opina sobre el conflicto con su madre.

En la última entrega de ‘La casa fuerte’, Chabelita ha hablado de manera muy sincera sobre el conflicto que separa a Kiko Rivera de su madre, Isabel Pantoja. Lo ha hecho delante de las cámaras y en riguroso directo. La hija de la tonadillera abordaba la guerra entre su hermano y su madre de manera tajante. «Me afectan mucho las cosas, pero no voy a dejar que eso me afecte en el concurso», reconocía.

También hablaba de la relación entre su prometido y su progenitora. Y es que poco antes, Asraf Beno había sido muy sincero al hablar de la artista: «Isabel Pantoja ni me va ni me viene. Tu madre tiene que estar contigo y he visto muchas cosas que no me han gustado. Para mí sinceramente sus valores no son los valores una madre… Una madre tiene que estar contigo siempre», ha contado. También ha desvelado que ha «visto cosas» en la sevillana «que no son normales de una madre». Como por ejemplo «traer a un ex» a su fiesta de cumpleaños cuando está su hija y él, lo que le parece una «falta de respeto». Tampoco comulga con la soberbia de su suegra, que ha llegado a decirle: «Ni en tus sueños te has visto en esta familia». El modelo se aventuraba incluso a ponerse a favor de su cuñado en su enfrentamiento familiar: «Si una cosa es tuya te la tienen que dar y nada más».

«No quiero vincularme con Isabel Pantoja»

Ante las declaraciones de Asraf, Isa ha defendido a su pareja. «Asraf en un pasado no muy lejano se ha sentido humillado y lo entiendo perfectamente, pero es mi madre y me ha dado todo lo que tengo. Así que necesito tener la fiesta en paz», explicaba. Pero durante la pausa publicitaria se ha dirigido a él para decirle lo que verdaderamente piensa. Eso que solo se dice cuando crees que nadie te escucha. «No tengo que vivir de la gente», le recordaba Asraf, dolido. «Ahora mismo sí porque estamos aquí. Acláralo», le aconsejaba ella. «Cuando yte digo las cosas es por algo. Es un ‘reality’… No son ‘Sonrisas y lágrimas’ de Isabel Pantoja. No quiero vincularme con Isabel Pantoja. Estamos juntos». Todo esto lo ha soltado cuando creía que los micrófonos estaban en ‘off’. Chabelita en cotas máxima de sinceridad.

Cuando han terminado los anuncios, Jorge Javier Vázquez retomaba el tema de la complicada relación de Asraf con la tonadillera. Y la joven regresaba a su postura conciliadora de nuevo. «Si le preguntan, él responde, pero tal y como están las cosas no me gustaría estar mal con mi madre». Chabelita dejaba claro que apoya de manera incondicional a su novio. «Yo le doy todo mi apoyo. Me gusta que se exprese y que sepa lo mal que lo ha pasado el año anterior. No quiero que lo de mi familia me afecta aquí y no quiero que la gente vea la telenovela. Si se toma un tema en plató lo tengo que hablar, pero no quiero hablar de este tema dentro de la casa. No quiero que esto manche nuestra relación».

Asraf, por su parte, pedía perdón si con sus palabras había ofendido o molestado a alguien. «Nunca he llegado a hablar de esto con Isabel. Yo expresé mis sentimientos porque quería hacer el ‘espejo’ de corazón. Si he hecho daño fuera quiero pedir disculpas, pero lo que he dicho lo he dicho de corazón. Pido disculpas. Lo único que quiero es que no estén mal. No me arrepiento de lo que he dicho, pero he hablado de corazón. Vengo a un programa a que sepan cómo soy, a abrirme de corazón, y a que la gente me conozca, cosa que no hice en ‘GH’. A unos les gustará, a otros no», recalcaba.

Asraf rompe en llanto al hablar de Isabel Pantoja: «Llevo mucho guardado»

Jorge Javier le comentaba que era evidente que este tema le afecta. «Claro que me duele, estoy en una posición muy difícil. Está ella por un lado y luego ella, que es mi pareja», decía, rompiendo a llorar. «Cómo no emocionarme si llevo mucho guardado». Por último, subrayaba que sincerarse sobre Isabel Pantoja le había «servido de terapia. Me he abierto en canal con la gente y dormí como si me hubiera liberado».