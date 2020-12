Chabelita ha tenido un tenso cara a cara con Efrén y cada uno ha dado su versión sobre lo que sucedió una noche entre ellos.

Lo que sucedió entre Efrén Reyero y Chabelita solo ellos lo saben, no obstante, cada semana su historia da un nuevo giro. Si bien el malagueño confirmó que entre ellos habían existido unos besos y una proposición indecente en la que ella le sugirió subir a su hotel, lo cierto es que también ha negado que en algún momento tuviera lugar un trío entre ellos y Kiko Jiménez. «Sí hubo besos (…) Nos fuimos y en el taxi dijo que se quedaba conmigo en el hotel. Le dije que no», dijo el pasado domingo. Solo dos días después estos concursantes de ‘La casa fuerte‘, él ya como expulsado y ella desde el reality, han tenido un tenso cara a cara en el que han salido nuevas versiones que resultan cuanto menos desconcertantes. Después de revelar el empresario que Chabelita le había pedido dentro del programa que no hablara sobre el tema sucedido hace un año y medio, palabras que ratificó Rebeca, la hija de la artista se defendió.

«Nosotros queríamos saber porqué nos habían puesto a los dos juntos. Eso fue el primer día. Es verdad que le dije a Rebeca que no hacía falta que hablase del tema porque ya lo veríamos fuera… Él a mí no me dijo nada más… Me hubiera gustado que me lo hubiese dicho porque fuera no sé lo que está pasando», comenzó diciendo. Tras esta justificación por parte de la joven, Efrén la pidió perdón y aseguró ser el más sorprendido de esta historia, lo cual no convenció en absoluto a los presentes. «En primer lugar, te quiero pedir perdón porque te tengas que ver en esta tesitura. En segundo lugar, no quiero que te pienses que estoy orgulloso de esto. Solamente quiero que sepas que cuando salí de la casa, me encontré que se había liado la monumental con la noche de fiesta», dijo Efrén.

En ese instante, Efrén quiso poner en sobre aviso a Chabelita de todo lo que se estaba diciendo fuera del reality. «Aquí ha habido varias personas que se han inventado varias calumnias enormes desde que ha habido terceras personas metidas por medio, personas que se han hecho hasta un poli diciendo que habías dormido con ellos dando a entender que habíais mantenido relaciones. Me preguntaron y conté mi verdad, la que tú y yo sabemos. Yo lo que he contado es lo que te voy a decir… yo quiero zanjar el tema esta noche», explicó Efrén. Consciente del revuelo que iba a generar, narró punto por punto todo lo que sucedió esa polémica noche, relato en el que incluyó un beso, hecho que dejó noqueada a Chabelita.

«Lo único que he contado es que estábamos en la discoteca, que tú me pediste que te acompañara al baño porque no podías bajarte la cremallera del mono que llevabas. En ese momento entre que estábamos de risas, de juego y tal… te bajé la cremallera, te diste la vuelta y nos dimos un beso y justo en ese momento entró María Jesús Ruiz. Nos quedamos así parados y yo me fui», espetó. A pesar de que había quien creía que iba a desmentirle e incluso quedarse sin palabras, la hija de la cantante dio una nueva versión en la que aseguraba no recordar lo sucedido. «Con Efrén siempre he tenido un trato súper bueno, me cuadra todo lo que está contando. Es verdad que fuimos al baño, la foto… Lo del beso no lo recuerdo así, pero no le voy a decir tampoco que está mintiendo. No lo recuerdo bien», respondió Chabelita.

Sus declaraciones llevaron a que Efrén se viera fortalecido e incluso le agradeciera a la concursante que estuviera siendo sincera con él y la audiencia. «Muchísimas gracias porque tú no sabes de lo que se me está tachando aquí fuera», apuntó Efrén. Justo en ese momento Chabelita reaccionó y quiso aclarar que no le estaba dando la razón, sino que simplemente no recordaba los hechos, tal y como Efrén los estaba contando ante millones de espectadores. «No, no. No te estoy diciendo que estés diciendo la verdad. No lo sé, tú me estás diciendo una cosa que yo no me acuerdo», señaló la joven. La concursante no daba crédito e insistió en la sorpresa que le generaba el revuelo mediático que se había generado fuera del programa. «Me sorprende porque me lo podrías haber dicho aquí y yo te lo hubiera dicho”, sentenció ella.