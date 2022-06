La noticia de la venta de Cantora es algo que se lleva comentando desde hace un año. Ya en verano de 2021 se supo que Isabel Pantoja se estaba preparando para vender el que ha sido su hogar desde que contrajo matrimonio con Paquirri, en 1983. Tras la muerte de su madre, Doña Ana, la cantante cree que ha llegado el momento de liberarse de sus cargas económicas. Incluso se plantea mudarse a Madrid, pero antes tiene que deshacerse de su enorme vivienda. La finca, situada entre las localidades gaditanas de Medina Sidonia y Vejer, tiene 500 hectáreas. Solo la casa consta de 2.000 metros construidos. Se trata de una propiedad famosa dentro y fuera de nuestras fronteras, pero no tan fácil de vender como pudiera parecer. Cierto es que la artista lleva tiempo intentando mover ficha para lograr su objetivo, pero ¿en qué punto están las operaciones de compraventa? Es la pregunta que le han hecho este jueves a Isa Pantoja.

La colaboradora no oculta que este es un tema para el que, de momento, no tiene respuesta. La relación con su madre no atraviesa su mejor momento. Esta ha regresado recientemente de una gira por Latinoamérica que la ha llevado por países como Argentina, Chile y Perú. Pero, como es costumbre, ha vuelto a recluirse en Cantora, apartada del mundanal ruido. El tema de la venta de su vivienda es algo que no comenta con sus hijos. Y así lo ha hecho saber su hija, tal y como se puede ver en el vídeo: «No sé nada, yo sé menos que nadie».

Con estas declaraciones, la joven ha dejado claro que está al margen de las decisiones que quiera tomar su madre sobre su futuro. Todo apunta a que esta quiere trasladarse a la capital. Está buscando piso, pero no se conforma con un piso cualquiera. Su nueva casa debe cumplir con una serie de requisitos sine qua non para poder convertirse en su nueva inquilina.

«Está en una situación desesperada. Tras la muerte de su madre no quiere estar más tiempo allí. Quiere vender e irse, pero tiene que hablar con los abogados de Kiko Rivera«, adelantó el pasado mes de abril Antonio Rossi en ‘El programa de Ana Rosa‘. Expertos en temas inmobiliarios estiman que Cantora podría tener un valor de más de 5 millones de euros, aunque las deudas podrían reducir la cantidad final que recibirían los propietarios. Uno de ellos, Kiko Rivera, ha evitado pronunciarse acerca de la determinación de la artista. Cabe recordar que llevan meses sin dirigirse la palabra.

A día de hoy, Isabel Pantoja no descarta instalarse en la casa que posee en El Rocío, pero lo cierto es que tiene por delante un amplio abanico de posibilidades. Mientras toma la decisión final, está segura de que este cambio será para bien. Son muchos los recuerdos que albergan los muros de Cantora, y la ausencia de su madre le sigue resultando insoportable.