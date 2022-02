Chabelita Pantoja ha reaparecido después de visitar a su abogado tras las duras declaraciones de Kiko Rivera. La hija de la tonadillera todavía está valorando la opción de demandar a su hermano tras las polémicas declaraciones del DJ. que le dejaron incluso sin entrar en la casa de ‘Secret Story’, tal y como estaba previsto. Sin embargo, prefiere no desvelar el contenido de la reunión con su letrado, algo que se entiende, y asegura que todavía no ha tomado la decisión de demandar o no a su hermano. Lo que sí confiesa es que en el caso de que lo haga, no lo dirá públicamente: «Hay cosas que prefiero hacerlas en privado«, confiesa. Sin embargo, sí que ha hablado en el día del cumpleaños de su hermano.

Respecto a su reunión con el abogado, tan solo se ha limitado a aclarar que «lo importante es que ahora lo sé todo. Me lo ha explicado todo porque ya te digo que si en un principio pensaba tomar medidas que fue con lo del audio, al final no quise hacerlo y ahora me lo he replanteado de otra manera», dice. «A ver mi abogado me ha explicado todo pero no sé todavía lo que voy hacer«, confiesa haciendo referencia a que todavía no ha tomado la decisión de si llevarlo a los juzgados o no. Lo que sí tiene claro es que en el caso de que lo haga, las consecuencias, a pesar de ser serias, serían las «justas».

Tal y como adelantábamos, este 9 de febrero, Kiko Rivera cumple años y lo celebraba con una fiesta sorpresa en su casa que le ha organizado Irene Rosales. El Dj ha estado acompañado de su otra «familia», amigos y demás personas que han querido arroparle en este momento. Pero sin rastro del clan Pantoja. «Él dice que esa es su familia, entonces tampoco es que no nos necesite. Hay que ser consecuente y él no nos quiere, o por lo menos a mí, él quiere estar con su familia y eso es perfecto», ha dicho al respecto Chabelita.

Sin embargo, harta ya de todo lo que él ha dicho sobre ella, ha dicho de manera tajante: «Yo lo voy a respetar por eso digo que cuando él me pide perdón es algo que ahora mismo no necesito. Lo mejor es que haga caso a su psicólogo o psiquiatra y que se aleje de nosotros o por lo menos de mí«. Sin lugar a dudas, una dura respuesta que Kiko Rivera no se espera por parte de su hermana, que en muchas ocasiones se ha mostrado conciliadora con él.