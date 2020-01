Este viernes se estrena una nueva temporada del programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’, con Kiko Rivera e Irene Rosales como protagonistas. Durante la entrevista, el hijo de Isabel Pantoja habla de la relación que mantiene con su hermana, Chabelita Pantoja, además de otros temas como su bajada a los infiernos tras su adicción a las drogas o el ingreso en prisión de su madre.

Este viernes, Chabelita ha visto un avance de la entrevista de su hermano en la que él asegura que no conoce a su hermana y del daño que esta le está haciendo a su familia por el distanciamiento y algunas polémicas declaraciones que ha hecho durante los últimos meses. Ahora, es el turno de Chabelita Pantoja que contesta a su hermano en ‘El programa de AR’, espacio televisivo donde está como colaboradora. «Han pasado tantas cosas que no me sorprende nada», ha asegurado.