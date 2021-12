Chabelita Pantoja ya le ha cerrado las puertas a Kiko Rivera. La joven no ve posible una reconciliación con su hermano en un futuro próximo y es que se siente muy dolida por los injustificados ataques que ha recibido cuando su abuela, doña Ana, falleció, su prima Anabel Pantoja se casó y su hermano trató un acercamiento con su madre, Isabel Pantoja. Desde entonces, ellos no han vuelto a hablarse y han encontrado en los periodistas la mejor forma de hacerse llegar mensajes a modo de bombas que dificultan aún más su reconciliación. Chabelita Pantoja, haciendo balance del año que va a despedir y de lo que le espera en el 2022, ha querido dejar claro que no hay opciones para el perdón para su hermano, más que nada porque él tampoco ha tenido el valor de pedírselo.

Vídeo: Europa Press

“Sí, a mí me gustaría, pero es una cosa suya. Yo creo que la pelota está en su tejado, porque por mi parte no va a encontrar nada más. Estoy cansada”, sentencia Chabelita Pantoja en una entrevista a pie de calle en la que habla largo y tendido al respecto, donde ha querido dejarle las cosas claras a su hermano, tres meses después de que volviese a la carga contra ella con reproches de un pasado lejanos que pocos han logrado comprender. Kiko Rivera está alejado de toda su familia y tan solo recibe malas noticias, más después de que la justicia haya decidido desestimar su demanda contra su tío, Agustín Pantoja, lo que le deja sin acciones legales para defender lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales por parte de su tío. Sobre este punto, Chabelita prefiere guardar silencio, aunque entra de lleno en otros asuntos peliagudos.

Chabelita Pantoja no tiene reparos en confesar su deseo de que Cantora se venda y así los problemas económicos de su madre y de su hermano se solventen o, al menos, que el foco principal de sus problemas se consuma. Además, vea el vídeo que encontrarás más arriba para descubrir sus planes de ampliar la familia, cómo está la cuestión de la boda eternamente aplazada y cómo pasarán lo que queda de Navidad después de que Isabel Pantoja cerrase Cantora a cal y canto y dejase bien claro que no está para celebraciones y que ni tan siquiera sus hijos atravesarían el umbral de la puerta de su finca.