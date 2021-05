La hija de Isabel Pantoja acaba de anunciar que tiene que volver a retrasar la boda con Asraf Beno por cumple de las restricciones puestas en marcha por el coronavirus.

Chabelita Pantoja parece no encontrar el momento perfecto para darse el ‘sí, quiero’ con su pareja, Asraf Beno. Las restricciones que hay impuestas internacionalmente por culpa del coronavirus han hecho que tenga que volver a retrasar la fecha de su boda, que estaba en un principio programada para este próximo mes de junio. Sin embargo, finalmente no podrá llevarse a cabo este mes.

Ella misma ha sido la encargada de dar la noticia. «Claro que me caso, todo sigue igual, pero la tenemos que retrasar a septiembre u octubre. Están las fronteras cerradas, no puedo ir a mirar el sitio. En junio es cuando dice si abren o no, pero como podéis comprender, no puedo esperarme, porque tengo que avisar a los invitados. No tengo prisa, lo más normal es retrasar la boda. Cuando abran las fronteras iré y ya podré concretar la fecha», ha desvelado la hija de Isabel Pantoja.

La joven se ha mostrado tranquila. Ha desvelado esta noticia en ‘El programa de Ana Rosa’ y lo ha hecho sin lamentaciones, ya que la situación actual que vivimos ha hecho que tengamos que acostumbrarnos a vivir sin organizar nada. A pesar de la incertidumbre, para Chabelita Pantoja lo más razonable es esperar a que todo vaya mejor y que las fronteras se abran para ya decidir la fecha ¿definitiva?

Chabelita y Asraf tienen que volver a retrasar la fecha de su boda

La boda estaba prevista para que se celebrara en junio, pero el hecho de que quieran que se celebre en Marruecos hace que tengan que retrasarla una vez más. Las fronteras están cerradas y hasta este mes de junio no sabrán si las autoridades deciden finalmente si abrirlas o no. Chabelita Pantoja tiene especial ilusión en que se celebre allí y así lo desveló en febrero.

«Mi boda seguramente sería en Marruecos. Yo quiero una boda árabe, que sea en Marruecos y que no sea religiosa. Eso lo tengo claro, que no sea ni por iglesia ni nada», dijo la joven, visiblemente emocionada al hablar sobre el que sería uno de los días más felices de su vida.

Vídeo: Instagram.

A pesar de la incertidumbre, la joven lleva ya meses preparando su boda con Asraf. En febrero fue vista yendo a ver algunos vestidos de novia. La que sí parece haber dado el paso de estar mirando ya vestidos de novia es Chabelita Pantoja. La pedida tuvo lugar en octubre de 2020 justo cuando estaban a cumplir su segundo aniversario. En el vídeo vemos a un Asraf muy nervioso, indicando a una amiga que sabía lo que estaba a punto de hacer cómo tenía que poner la cámara. Cuando Chabelita esperaba a su chico para hacerse una foto, el míster se muestra decidido y empieza a hablarle a la hija de Isabel Pantoja. Lo que le estaba diciendo queda para ellos dos, porque en el vídeo no se oye.