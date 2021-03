Chabelita ha desvelado en ‘El programa de Ana Rosa’ qué opina acerca de las declaraciones de Fosky y si dice o no la verdad.

Chabelita ha respondido a Fosky, después de que el chófer la pusiera en el disparadero con sus últimas declaraciones en ‘Sálvame’. Aseguró que continuamente habían comentarios despectivos por su tono de piel, procedencia y que incluso se la castigaba con dormir en el jardín, un relato que dejó boquiabierta a la audiencia. Aunque sus palabras le costarán incluso una demanda por parte de Kiko Rivera, Chabelita ha querido este viernes dejar claro qué hay de cierto y no en lo que fijo el que fuera hombre de confianza de Julián Muñoz. «No quiero hablar de ello en un plató porque son cosas que para mí han sido situaciones muy dolorosas en la casa», ha comenzado diciendo Chabelita en ‘El programa de Ana Rosa’. En este instante, los presentes preguntaban si realmente con ello estaba admitiendo que sí había pasado, sin embargo, ella se ha apresurado a negarlo.

«Pasé situaciones muy dolorosas en esa casa, pero nunca me dejaron dormir fuera», ha dicho. «Lo de dormir fuera, dejándome dormir en la casa del perro es mentira… además estaba Dulce que era muy estricta«, ha continuado. A pesar de que cuando echaba la vista atrás a su pasado parecía sentir dolor, ha negado de forma tajante que existieran ciertas situaciones en aquella etapa, en especial, las que ha hecho mención Fosky. «He borrado cosas de mi infancia, pero lo de que me echaron a dormir fuera es mentira«, ha insistido Chabelita. La joven no entiende cómo se escuchan testimonios sobre cuando ella era pequeña, ya que le resulta especialmente doloroso recordarlo. «Cada uno puede contar lo que quiera, pero me parece doloroso que cada uno cuente cosas de mí por aquí, encima yo era una niña y sea verdad o no me sigue doliendo», continua Chabelita.

La hija de Isabel Pantoja no es la única que se ha mostrado en contra de Fosky. Kiko Rivera intervino en ‘Sálvame’ para advertirle que todo lo que estaba diciendo tendría consecuencias legales para él. Aunque Fosky mantenía que hubo un tiempo en el que él le llegaba a dar «2000 y 3000 euros diarios», el músico lo negó muy indignado. «Llamo porque me encuentro al señor Fosky y le voy a poner una demanda que se va a cagar. Este señor no puede decir que mi madre me daba 2.000 o 3.000 euros diarios. ¿Qué estás hablando, tío?», dijo molesto. «Con Fosky no estoy enfadado. Para que algo te duela te tiene que importar y esta persona me importa una mierda. Vas a tener que demostrarlo porque no te voy a consentir que hables de mí o que hables de mi mujer. Tienes que mirarte al espejo y ver cuánto tiempo llevas sin ver a tu hijo. Dedícate a hacer lo que sabes hacer, que no sé lo que es. Me parecías un trabajador bueno, pero no te voy a consentir que hables así sobre mí cuando sabes que eso no es así», dijo en referencia al exmarido de Pepi Valladares. No obstante, Chabelita desconoce que todo esto tuviera lugar y así lo ha hecho saber en el programa de Mediaset. A pesar de que Chabelita cree que cada uno puede contar lo que quiera y es libre para hacerlo, eso no quita que revivir ciertos momentos le cueste.