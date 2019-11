4 Así responde a la felicitación de su hermano

Hay que recordar que Kiko Rivera felicitó obligado a su hermana a través de Instagram, un mensaje que dio mucho que hablar y que demostró la nula relación que hay entre ellos: «No sabes lo que significa la palabra familia,tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho. No nos hablamos y no creo que lo haga ya que me has fallado en lo más profundo de mi ❤️. Pero como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños. Aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer. Que tengas un feliz día @isapantojam«.