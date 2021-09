Chabelita Pantoja ha llamado a su madre, Isabel Pantoja, para preguntarle cómo se encuentra su abuela, sin embargo, no ha recibido la respuesta esperada.

El delicado estado de salud de Doña Ana ha mantenido en vilo a la familia Pantoja, en especial, a su hija Isabel Pantoja a la que está especialmente unida. La tonadillera no se ha despegado de su lado desde que fuera ingresada y ya celebra su mejoría, aunque no se lo haya comunicado a ninguno de sus hijos. Al menos, así lo han asegurado los protagonistas, pues tanto Kiko Rivera como su hermana Chabelita sostienen que no saben nada acerca de los problemas de salud que acarrea su abuela. «Yo me entero de la salud de mi abuela por la prensa. Si se ha enterado mi hermano por la prensa, obviamente, yo también», ha dicho la joven este lunes en ‘El programa de Ana Rosa’.

A pesar de que ella ha tratado de saber más allá y ha llamado incluso a su madre para saber la gravedad de la situación, lo cierto es que no ha recibido ninguna respuesta por su parte. Isabel Pantoja no le coge el teléfono, por lo que ha movido ficha preguntándole a otro familiar por doña Ana. «He llamado a mi madre, pero no he tenido contestación. Entiendo que por circunstancias a lo mejor ella no me ha cogido la llamada, luego he preguntado a Anabel, pero la respuesta me la guardo», ha comentado. No ha querido dar más detalles acerca de la confesión que le ha hecho Anabel, pero sí que ha explicado que la evolución de su abuela significa que la boda sí va hacia adelante. «Las noticias de mi abuela son favorables, así que estando todo estable como hasta ahora Anabel va a celebrar la boda», ha aclarado.

En solo unos días tendrá lugar el enlace y posterior fiesta de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en La Graciosa, una celebración que pendía de un hilo tras el ingreso de su abuela. La salud de doña Ana preocupa enormemente a los suyos, por lo que todos se plantean posibles movimientos ante lo que pueda suceder. La que no la deja sola ni un instante es Isabel Pantoja, que ha estado pendiente de ella en todos los ingresos que ha vivido en los últimos años en un hospital de Cádiz. Ejemplo de ello cuando tuvo que ser hospitalizada en el año 2019, contratiempo por el que Isabel Pantoja se vio obligada a ausentarse de las grabaciones de ‘Idol Kids’. Entonces, explicó que estaba volcada en los cuidados de su madre, ya que era una de las personas más importantes para ella: «No estoy recluida en Cantora sino en mi casa, cuidando a mi madre, que es lo más grande que tengo en mi vida».