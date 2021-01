Chabelita Pantoja ha regresado a su puesto de trabajo y no ha podido evitar romper a llorar al hablar sobre el conflicto con su madre, Isabel Pantoja

Después de terminar su paso por ‘La casa fuerte’, de pasar las navidades más complicadas por las rencillas familiares y de reencontrarse con su madre, Isabel Pantoja, Chabelita Pantoja regresa a su puesto de trabajo como colaboradora de ‘El programa de AR’. La joven ha querido dar su versión sobre todo lo que está pasando en su familia y revelar cómo se encuentras tras haber visto a la tonadillera y pasar las navidades alejado de los suyos. Chabelita Pantoja ha roto en llanto al hablar sobre su familia, que está pasando por el peor momento familiar.

Chabelita ha contado en qué punto está la relación entre su hermano, Kiko Rivera, y su madre. Además, una de las cosas que más le ha dolido al DJ fue el hecho de que su madre no fuera a ver a sus hijas por el cumpleaños de su hija Ana. Chabelita ha querido lanzar un mensaje a favor de su madre en ese tema: «Es verdad que ella está en Cantora y no sale de allí. Ella va a recoger a Alberto cuando yo necesito que vaya y a ella no le importa, pero porque está en Jérez y le pilla a media hora. Por ejemplo Sevilla le pilla más lejos. Entonces como ella no se mueve de allí. Si le llevan a las niñas, sí se queda con ellas, pero no se desplaza a Sevilla».

Chabelita Pantoja: «Mi hijo echa de menos a su abuela»

La joven ha desvelado el tiempo que lleva sin ver su madre a su nieto, Alberto, el hijo de Chabelita con Alberto Isla: «Desde antes de que yo entrara en ‘La casa fuerte’. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Me duele más por Alberto«, dice. La colaboradora ha querido desvelar la raíz de algunos de sus problemas: su infancia. «He vivido una infancia buena pero es verdad que he tenido mis problemas, que luego a la hora de enfrentarme al mundo me ha hecho retroceder. Es verdad que soy una persona vergonzosa pero a veces me cuesta socializar y a veces parezco una persona borde pero es por estas cosas que me han creado mis inseguridades y de haber estado en una burbuja», dice.

«Lo que está pasando con mi familia yo sé que para la gente es extraño pero para mí es a lo que yo estoy acostumbrada pero en otras dimensiones. Me molesta que le salpique a Alberto porque él pregunta», ha comenzado a contar sin poder evitar emocionarse. «Él ya tiene siete años y con esa edad ya empiezas a enterarte de todo. Él lo sabe. Todo esto que se ha montado no lo sabe, pero sí que echa de menos a su abuela«, dice Chabelita Pantoja al borde de las lágrimas.