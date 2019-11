El pasado sábado fue un día muy especial para Isabel Pantoja, que disfrutó de una fiesta sorpresa a la que acudió su club de fans y de su familia. La ausencia más sonada fue sin lugar a dudas la de Chabelita Pantoja, que volvió a faltar a esta fiesta, tan importante para su madre. ¿Cuál fue el motivo?

A esta gran fiesta sorpresa llegó Kiko Rivera junto a sus dos hijas, Ana, que va a cumplir cuatro años, y Carlota, que va hacer dos. Nadie quiso perderse este gran día para Isabel Pantoja y sus seguidores más incondicionales y hasta su modista de cabecera, Lina, asistieron al restaurante para celebrar junto a la tonadillera su resurgir en este año.

Sin lugar a dudas, la ausencia más sonada fue la de su hija, Chabelita Pantoja, que se perdió la gran fiesta. A pesar de que en las últimas semanas, parecía que habían acercado posturas en el clan Pantoja, todavía no se había producido el esperado encuentro. Esta fiesta era el momento perfecto para el reencuentro entre los dos hermanos junto a su madre.

Un reencuentro que finalmente no se produjo. Tal y como ha contado Chabelita Pantoja en ‘El programa de AR’, espacio de televisivo donde colabora habitualmente, no podía acudir a esa comida como si no hubiera pasado nada.

«¿Tú crees que voy a ir yo a esa comida con todo el mundo, con toda la prensa, como si no hubiera pasado nada? No voy a ir», han sido las palabras precisas de la hija de la tonadillera. Chabelita prefiere que su reencuentro sea sin cámaras de por medio ni el club de fans de su madre. Solo junto a Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Pero, ¿cuándo se producirá este tan ansiado acto por parte de los miembros del clan Pantoja?