La hija de Isabel Pantoja ha dado por fin todos los detalles sobre la increíble pedida de matrimonio que le preparó su pareja, Asraf Beno. ¿Por qué no lleva todavía el anillo que le entregó el míster?

La familia Pantoja ha sido el clan del que más se ha hablado este pasado fin de semana. La entrevista más sincera de Kiko Rivera, en la que confesaba que estaba pasando por un delicado momento ha copado numerosos titulares durante estos días. Sin embargo, mientras el dj hacía su confesión más sorprendente y dura en un plató de televisión, Asraf Beno pedía matrimonio a Chabelita Pantoja en Córdoba en una pedida que a ella le cogió de sorpresa.

Unos días después de vivir uno de los momentos más emocionantes de su vida, Chabelita Pantoja ha querido contar cómo vivió la pedida de matrimonio que le organizó Asraf Beno en Medina Zahara, Cádiz. La joven no podía esconder su felicidad y ha contado todos los detalles de cómo fue en ‘El programa de Ana Rosa’.

«Boda sí habrá. Le dije que sí, claro», comenzaba diciendo muy feliz. «No llevo el anillo porque me queda grande. Lo estoy mandando a arreglar. Es de oro blanco, sencillo, un solitario con un brillante. Grabé un vídeo, pero creo que no era el momento por todo lo de mi hermano», explicaba. En un principio iba a compartir el vídeo de la pedida, que grabó su amiga, pero prefería no hacerlo. Aún así, se ha hecho público este momento tan especial, ya que la pareja se encontraba en un sitio público.

«Alguien se adelantó porque fue en un sitio público. No lo he visto. No me acuerdo de todas las palabras que me dijo Asraf porque estaba muy nerviosa. Me dijo que me quería y que era la mujer de su vida. Quería hacer un vídeo andando y pensé que no iba a hacerlo. Grabó mi amiga. Le dije que sí al momento. Me resultaba súper emocionante, porque me quiero casar. He hablado aquí mil veces, pero yo no quería insistir», explicaba todavía sin creerse lo que vivió.

Chabelita ha querido destacar que muchas personas de su círculo la felicitaron antes de que ella pudiera dar la noticia. Y es que al estar en un lugar público, muchos se enteraron a través de las redes sociales: «Mi madre sí lo sabe ya. Cuando pasó a los 45 minutos ya pusieron los vídeos. Se enteraron por televisión», explica.

A pesar de que ella siempre había creído que lloraría cuando le pidieran matrimonio, Chabelita no lloró, no fue capaz: «No lloré. Asraf Beno lloró muchísimo, fue una pedida muy especial. Me dijo que era un lugar muy significativo». Además, ha dado más detalles sobre cómo será la celebración, aunque asegura que tiene que informarse.

«No creo que me case en Marrakech pero ahora tal y como están en las cosas… Una boda musulmana ni religiosa, porque no se puede. Asraf no puede casarse por la iglesia porque no está bautizado ni ha hecho la comunión. Tengo que informarme porque no sé cómo funciona todo esto», decía con dudas sobre cómo será la ceremonia.

Ha sido un fin de semana de lo más intenso para Chabelita, que ha desvelado que Asraf pensaría que había mucha menos gente en el lugar donde le pidió matrimonio: «Él pensaría que no habría tanta gente. Escogió este sitió para evitar estar con tanta gente alrededor», explicaba Chabelita, algo que no consiguió.

Su hermano Kiko Rivera ofrecía una entrevista de lo más sincera en el Deluxe, en la que confesaba que estaba pasando por una depresión. Chabelita Pantoja aseguraba ahora cómo vivió este momento tan duro: «Me he quedado en shock, nunca me imaginé que escribiría eso. Cuando se pone nervioso, le pierde el dedo, y luego se arrepiente. No han hecho mucho», comenta la joven sobre el reproche que ha hecho el dj a su madre a través de las redes sociales.

A pesar de que su madre le dijo a Kiko Rivera que iría este domingo a verlo, finalmente la cantante no lo ha hecho. Chabelita ahora ha justificado a su madre: «A mi madre siempre le ha supuesto un esfuerzo salir de Cantora, vive encerrada… Eso lo sabe mi hermana pero tampoco hay que justificarla», comenta.

Chabelita ha dado explicaciones sobre la etapa por la que pasa su hermano: «Kiko lleva así varios años, pero se le ha juntado mucho con su adicción. No se ha terminado de curar, nunca ha ido a ninguna terapia. Aquí se ve cómo mi madre quiere protegernos. He estado en Cantora hace menos de un mes con mi hermano. Mi madre está metida en una burbuja de la que no quiere salir porque le da miedo. Con mi hermano debería de ir a Sevilla y ayudar a mi hermano e ir al psicólogo con él», dice la joven sobre su madre, que siempre prefiere quedarse en casa.

La hermana de Kiko Rivera sabe que su hermano la ha liado en más de una ocasión a través de las redes: «Decir lo que uno siente no es hablar mal de una persona. Se ha equivocado por haberlo puesto ahí, eso está mal, pero eso no justifica nada. Él espera que esté mi madre con él y mi madre no se quiere creer el problema real».

A Chabelita no le pareció que su madre llamara al Deluxe: «Mi madre no debió llamar, porque le puede. Me pareció que no debió de haber llamado. Desde hace un mes no coincido con mi hermano. Me duele por mi hermano, quise llamar pero preferí no decir nada. Supongo que hablarán, cuando ella vea ese Instagram yo creo que hará algo».