El cumpleaños de Chabelita Pantoja la ha convertido una vez más en noticia. Y es que ha soplado las velas de los 26 junto a su pareja, Asraf Beno, y su hijo Alberto. Mientras disfrutaba de un día increíble, la joven esperaba las felicitaciones de su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, con el no se habla desde hace semanas por haberse posicionado esta, según el dj, con Anabel Pantoja.

Unos días después del día de su cumpleaños, Chabelita Pantoja ha vuelto al plató del programa en el que colabora, donde ha desvelado qué ocurrió, si finalmente recibió lo que esperaba por parte de algunos miembros de su familia. «Mi madre me envió una felicitación por WhatsApp, pero no me llamó. Fue la primera y me mandó un mensaje muy bonito», ha confesado con emoción.

Pero Chabelita Pantoja no le tiene en cuenta a su madre que no la haya llamado, porque según ella, está viviendo una de las etapas más duras de su vida tras la muerte de su madre, Doña Ana: «Estoy hablando con ella, pero no a diario. Mi madre no está en su mejor momento. No sé si podré ir a ver a mi madre el fin de semana, tengo noticias de que no está al 100%. Ella está metida en su duelo personal, anímicamente no está en su mejor momento».

Del que no tiene noticias es de su hermano, Kiko Rivera: «Mi hermano está en paradero desconocido», declara divertida. Aún así, no esperaba recibir la felicitación del dj, con el que lleva semanas sin hablarse: «A mí antes me gustaría hablar con él porque no hemos llegado a entendernos. Cuando él quiera, hablaremos. Él no ha estado acertado. En un futuro estaremos bien».

Kiko Rivera ha preferido no felicitar a su hermana por su cumpleaños

La que sí ha querido tener un detalle con ella ha sido Irene Rosales, que no dudó en mandarle un mensajito: «Irene me mandó un mensaje de felicidades, pero no le dije nada de mi hermano porque no quiero intermediarios. Somos adultos y tenemos que ser responsables de las cosas que decimos. No tengo problemas con mi hermano, simplemente es una persona impulsiva, un día dice una cosa y otro día dice otra. Ahora mismo no me apetece decirle nada. Él lo ha dicho, su prioridad es hablar con mi madre», dice tajante.

El pasado lunes, Chabelita Pantoja desvelaba cómo iba a pasar el día de su cumpleaños después de haberlo celebrado durante el fin de semana: «El día ha empezado muy bien. Todavía no he recibido ninguna llamada, porque tengo el móvil en modo avión», aseguraba durante la mañana del lunes. Sobre si le gustaría recibir alguna llamada en especial a sabiendas de cómo están las cosas, Chabelita Pantoja era clara: «Sí, me gustaría que me llamaran, pero para bien… Espero alguna llamada sí, yo lo haría, entonces un mensaje o una llamada de felicidades sí que lo espero», declara sobre lo que esperaba y que finalmente se ha producido a medias.