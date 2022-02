Anabel Pantoja decidió dar la cara este lunes: “Confirmo que hay una ruptura” con Omar Sánchez. Contó qué le ha sucedido y los motivos que le han llevado a desenamorarse de su marido, tan solo 122 días después de jurarse amor eterno en una boda repleta de inconvenientes y polémicas. Parecía que ante tanta adversidad el amor había logrado triunfar saltando cada obstáculo, pero la propia Anabel Pantoja ha confesado que los traspiés han sido tan decisivos que ha perdido la ilusión por su relación y desea iniciar una andadura en solitario. Pero hay un detalle que no quiso decir y que su prima, Chabelita Pantoja, ha querido acertar como posible causa decisiva que le hizo cambiar el chip y entender que puede ser feliz sola sin su “negro”.

Este lunes Anabel Pantoja quiso dejar claro que tan solo una persona de su entorno sabía lo que estaba atravesando y que muy pocos conocían la crisis con Omar Sánchez. También que su familia no tenía constancia de su deriva personal, detallando cómo unos y otros, por diversos motivos, no han tenido la oportunidad de estar a su lado. Chabelita era una de ellas, que se encuentra inmersa en los exámenes y con el cuidado de su hijo, su casa y su propia relación con Asraf Beno ha estado liada. Pero no ha tenido reparos en atender a las preguntas de ‘El programa de Ana Rosa’ en el que colabora para detallar cómo ha recibido la noticia de la ruptura matrimonial de su prima y qué piensa sobre los motivos para tan drástica determinación.

“Me ha pillado por sorpresa. No sabía nada. Sí que es verdad que Anabel intentó hablar conmigo la semana pasada. Suponía que era algo importante y cuando ha salido la noticia supe que era eso. Me da mucha pena que se haya roto la relación”, comenzaba a detallar Chabelita desde su casa a través de una conexión por videollamada con el plató. Aunque se ha percatado tarde de lo sucedido, sí que ha tenido oportunidad de atar cabos y caer en detalles que antes no había dado valor, pero que ahora cobran especial relevancia. “La semana de la boda fue complicada. La vi muy agobiada y no disfrutando al cien por cien, pero yo lo relacioné con todo lo que había pasado y las ganas que tenía ella de que saliese adelante, pero con complicaciones. Ella nunca me dijo nada. El agobio que tenía yo pensaba que era por lo que había pasado esa semana, pero no porque no estaba bien con Omar”, echaba la vista atrás.

En esos días entre finales de septiembre y principios de octubre cuando tuvo lugar la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, la familia vivió un duro golpe. Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, fallecía y todos los invitados al enlace tenía que regresar para hacer piña en Cantora. Kiko Rivera no regresó y, de hecho, aprovechó la ocasión para romper con su hermana y su prima y hasta la fecha no han acercado posiciones. Pero Anabel Pantoja parece que tenía muchas más piedras en su mochila y el peso ha podido con ella cuatro meses después, cuando finalmente se ha armado de valor para confesar lo que le sucede y el fin de su matrimonio.

Pero quizá no lo haya contado todo. De hecho, hay un detalle que ha preferido mantener oculto, aunque ya hay muchos que parecen haber dado en la clave y respetan su silencio. La clave parece haberla dado Chabelita, esa que no quiere llegar a decir: “Cuando ella se separó de Omar por Supervivientes ella lo pasó mal las primeras semanas, pero luego se dio cuenta de que estaba bien sin él”, se aventura a conjeturar la joven, que en su propia percepción piensa que ha sido decisivo en la toma de decisiones de su prima. “Otra cosa es que averigües que eres feliz sin esa persona en tu vida y eres feliz tú y ya está”, mantiene respetando a Anabel en su determinación y apoyándola en la nueva andadura que, a pesar de ser difícil, es la que necesita recorrer en busca de cumplir sus sueños y ser feliz.

Vídeo: Europa Press