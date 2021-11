«Es una egoísta», «Mi abuela estaba tosiendo y mi hermana estaba con el móvil y no le dio ni agua» o «A veces para ella no somos su familia». Estas son algunas de las perlas que Kiko Rivera soltó en contra de su hermana, Chabelita Pantoja. El dj se sentó este sábado en el ‘Deluxe’ para hablar en qué punto se encuentra la relación con su madre, Isabel Pantoja, o incluso para atacar con dureza a su hermana. Una entrevista con demoledoras declaraciones contra todos. Incluido para Asraf Beno, el novio de Chabelita. Kiko no dejó títere sin cabeza y reapareció por todo lo alto en un plató de televisión, a pesar de que había asegurado que no volvería a Telecinco. Esta dura entrevista donde reveló los conflictos familiares, que están más avivados que nunca, no hizo otra cosa que unir más a su madre y su hermana.

Chabelita Pantoja e Isabel Pantoja se reencuentras tras la muerte de Doña Ana

Prueba de ello es que en menos de 24 horas desde que Kiko Rivera se sentará en el plató y diera la entrevista, su hermana y su madre se reencontraron. Chabelita Pantoja viajó hasta Cantora para visitar a su madre, según ha adelantado ‘Ya son las 8’, el nuevo espacio de Telecinco presentado por Sonsoles Ónega. Según el mencionado programa, la joven decidió visitar a su madre ante las críticas recibidas por su hermano. Sería un momento perfecto para que ambas unieran sus fuerzas tras las demoledoras palabras de Kiko Rivera en contra de ellas.

Chabelita Pantoja e Isabel Pantoja se reencontraron después de la muerte de Doña Ana. La joven acudió al último adiós pero después decidió regresar a La Graciosa, lugar donde se celebraba la boda de Anabel Pantoja. Una decisión que no habría sentado bien ni a Kiko Rivera ni a su madre. Sin embargo, este domingo madre e hija podrían haber aclarado ese punto y acercado posturas tan solo horas después de que Kiko Rivera volviera a airear los «trapos sucios» del clan Pantoja.

La relación entre Kiko Rivera y su madre se ha enfriado

Kiko Rivera ha dejado claro que sigue teniendo el mismo problema con Isabel Pantoja y reconoce que le está costando ponerse de acuerdo con ella. A pesar de haber acercado posturas tras la muerte de su abuela, el DJ confirma que su relación con la tonadillera ha vuelto a enfriarse. Hasta hace unas semanas, el marido de Irene Rosales ha mantenido contacto telefónico con la cantante y ha llegado incluso a hacer videollamadas con ella para que pudiera ver a sus nietas, Ana y Carlota. Sin embargo, la relación comenzó a torcerse después de que el interprete de «Te extraño» le pidiera explicaciones sobre algunos temas.

«Mi madre en el momento en el que salgo de Cantora vuelve a ser Isabel Pantoja. Le mando un mensaje para decirle que me gustaría quedar con ella a solas, en un sitio donde estar a solar porque tengo cosas que preguntarle. Me dice:’¿Preguntarme tú? Te tendré que preguntar yo’», relata Kiko Rivera.