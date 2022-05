Isabel Pantoja salió de su retiro para volver a los escenarios y lo cierto es que su regreso ha sido triunfal. Ha hecho historia, ha vendido todas las entradas y ha conquistado al público tanto en Argentina como en Chile, donde no han dejado de adularla desde que cantara ante miles de personas. Canciones en la que también estuvieron presentes sus hijos, pues durante su actuación habló de ellos o al menos así lo ha interpretado gran parte de la gente. «Esta canción la escribió una persona pensando en sus hijos y me hizo cantarla pensando en los míos y pensando en los hijos de los demás. No nos damos cuenta de que hay que abrazar, que el abrazo es muy importante mientras estamos vivos, cuando ya no lo estamos no sirve para nada», dijo. Con la nula relación que existe entre ella y Kiko Rivera y tras haber pasado altibajos con Chabelita, es inevitable pensar en ellos, así como en su reacción.

La joven que es colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ se ha pronunciado este martes sobre cómo ve a su madre y es que la vida de su progenitora ha dado un giro radical al incorporarse de nuevo al trabajo. Ha pasado de estar recluida en Cantora a darse un baño de masas en cuestión de días, siendo estas imágenes muy reveladoras, ya que, por fin, Isabel Pantoja recupera las riendas de su vida. Tras la muerte de su madre la artista se vio sumida en una gran tristeza de la que le ha costado mucho salir, situación a la que se han sumado problemas con su hijo o batallas legales de las que ha terminado saliendo victoriosa. Pero, ¿qué opina su hija de la reaparición pública de su madre? Chabelita ha respondido sin cortapisas.

La reacción de Chabelita

«Si esa canción le hace pensar en sus hijos quiero pensar que piensa en nosotros. Mis abrazos los tiene, pero me es muy complicado comunicarme con ella y también ir (…) Ella no tiene teléfono y yo tengo que hablar con otras personas que están a su alrededor. Con estos comentarios me reafirmo en que ella no está bien», ha dicho Chabelita. Si bien ella es consciente de que parece que su madre ha recuperado confianza y vuelve a ser la misma de siempre, la hija de Isabel considera que en su vida personal volverá a ser la de siempre. Eso sí, espera que en algún momento algo haga click en su cabeza y esto le sirva para recuperar el vínculo con sus hijos. «Ella puede abrazarlos, si ese comentario lo dice porque ha cambiado el chip ojalá sea así», comenta sobre la otra canción que dedicó a sus nietos. «Como artista es innegable, pero en su vida se recluye de nuevo en Cantora. Volveremos a lo mismo. Ojalá lo haya dicho porque ha cambiado el chip», añade.

Una reacción que nada tiene que ver con la de su hermano Kiko Rivera, que ha preferido mantenerse al margen. El DJ no ha querido mojarse ni dar su opinión al respecto, pero sí lo ha hecho su esposa, Irene Rosales, sobre la canción que Isabel Pantoja dedicó a sus nietos. A pesar de que desde que rompieron relaciones apenas ha sabido nada de ellos, agradece este gesto a su suegra. «Todo eso me parece muy bien, me alegro. Sus canciones son muy bonitas y ella canta muy bien así que…», ha dicho, quizás intentando evitar cualquier polémica nueva entre ellas. Ahora el músico intenta recuperarse del covid que ha contraído, por lo que quién sabe si cuando abandone su confinamiento voluntario hablará sobre lo sucedido.