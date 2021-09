Chabelita ha revelado en sus redes sociales si ha tenido un acercamiento con su madre, Isabel Pantoja, desde que dijo que la añoraba.

Chabelita ha llegado incluso a saltarse la valla de Cantora para hablar con su madre. La desesperación por hablar con ella le ha llevado a hacer cosas inimaginables, entre ellas, desplazarse a la finca de la discordia. Sabe que la tonadillera no está bien y, por ello, ha tendido incluso puentes públicamente para que acerquen de nuevo posturas y vuelvan a estar unidas. No está siendo fácil y, aunque a veces ha tratado de justificarla, lo cierto es que su relación no pasa por su mejor momento. Ella siempre insiste en que su madre siempre contará con ella, pero ¿han tenido un acercamiento? Chabelita ha utilizado sus redes sociales para defenderse mientras se pregunta a sí misma el motivo por el que han podido llegar a este punto. «No sé en qué idioma decir que yo estoy aquí para ella», dice muy indignada la joven.

En sus stories ha estallado, dejando claro cuál es su posición respecto a su madre. Aunque su hijo Alberto estaba muy unido a su abuela, su contacto se ha enfriado con todo lo sucedido a nivel familiar durante los últimos meses. «Lo he manifestado tanto públicamente como en privado. Y ahora solo queda esperar a que las cosas se calmen, aunque yo no tenga nada que ver. Simplemente eso. No es que yo no quiera ir o que prohíba a mi Alberto ir. Lo digo porque estoy cansada de que me estén cuestionando», comenta. Ella insiste en que su hijo añora a Isabel Pantoja, pero entiende perfectamente que si ella no se encuentra en un buen momento, no esté preparada para dar el paso. «Mi hijo tiene siete años, pero las hijas de mi hermano tienen mucha menos edad y no lo pueden entender. La echan de menos y ya está», dijo en ‘El programa de Ana Rosa’.

No quiere que se la cuestione y cansada de las veces en las que se han puesto en duda sus palabras, Chabelita ha dado un puñetazo sobre la mesa. «Que nadie me venga a decir lo contrario, porque ese libro lo escribí yo», comenta. Una dura situación que se complica si se tiene en cuenta que Isabel Pantoja está haciendo frente al ingreso hospitalario de su madre, Doña Ana. Las últimas noticias sobre su salud no son halagüeñas y la cantante está tremendamente preocupada por ello, pues madre e hija están muy unidas.

Será en solo unas semanas cuando tenga lugar la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en La Graciosa, una cita a la que no se espera que acuda Isabel Pantoja. Ya ha confirmado su asistencia Kiko Rivera, siendo esta semana cuando su hermana, Chabelita, también ha asegurado que está deseando que llegue el gran día para estar junto ella, ya que para ella es como una «hermana». «Tengo muchas ganas de ir. Aunque parezca mentira, solo he ido a dos bodas en mi vida. Esta será la tercera a la que voy y es de mi prima, que es como una hermana y la quiero muchísimo», ha dicho.