La visita de Isabel Pantoja a una notaría de Cádiz hizo saltar todas las alarmas. Distanciada de sus dos hijos y después de asegurar que su hermano Agustín es su única persona de confianza, se dio por hecho que había decidido desheredar a Kiko Rivera y Chabelita. Solo unos días después de que saltara la noticia el entorno de la tonadillera lo negó en rotundo. «Os puedo asegurar por fuentes muy directas de Isabel Pantoja, pero muy directas, que me negaron la mayor y encima me lo negaron enfadados. Les ha sentado mal». Pero, ¿qué opinan sus hijos? La última en pronunciarse ha sido Chabelita, quien ha negado que su madre vaya a dejarles sin su patrimonio y sin ninguna de sus propiedades el día de mañana.

«No me consta, no le he preguntado a ella. Me han dicho que es falso, no le he preguntado a ella directamente», ha dicho este lunes en ‘El programa de Ana Rosa‘. Aunque esta es su primera reacción de viva voz, su pareja Asraf Beno dijo cómo se había tomado Chabelita la noticia estos días. Sin negar que está sorprendida, insistió en que a ella no le importaba el dinero, sino solo estar bien con su madre. «No le importa la herencia, ella quiere estar bien con su madre y su familia. La herencia le da igual. No sabe si es verdad o no, pero no le da importancia. Le ha chocado», ha dicho el joven. Si bien sus últimos contactos y visitas han sido mínimos, lo cierto es que Chabelita está muy pendiente de su madre. En especial, tras la declaración de Isabel Pantoja en los juzgados de Málaga, donde se mostró muy frágil frente a las cámaras.

Al parecer según contó Gema López, una de las condiciones fijadas por Isabel Pantoja es que su hijo le pida perdón por todo lo dicho de ella hasta ahora. Terelu Campos no se extrañó y, de hecho, cargó contra el Dj, quien mantiene una guerra abierta con su progenitora. «Si has puesto de vuelta y media a tu madre públicamente, entiendo que la madre quiera un perdón públicamente», dijo la hija de María Teresa Campos. Él ya no mantiene ningún contacto con la artista, sí en cambio su hermana, quien hace solo unos días se acercó en su propio coche para visitarla en Cantora. Sin dudarlo ni un instante, se desplazó hasta la finca en la que vive su madre y en la que estuvo durante unas horas.

Chabelita ha contado cómo se sintió al reencontrarse con su madre. «Voy porque veo a mi madre muy mal, las imágenes me impactaron muchísimo. Necesitaba estar tranquila y salí mucho mejor. De la conversación no toqué nada del testamento porque no lo sabía, ni del juicio, ni de mi hermano. En un momento tan delicado solo puedo darle mi apoyo y mi cariño. Mi madre ahora mismo es lo primero y por ella haré cualquier cosa», dice la hija de Isabel Pantoja. «Sé que está acompañada, mi tío Agustín está allí 24 horas. Puede contar con él para todo y si a ella le tranquiliza, por mí me parece perfecto», ha añadido muy conciliadora en su nueva intervención en televisión.

La periodista Paloma García Pelayo maneja la información de que Isabel Pantoja sí querría desheredar a sus hijos, a pesar de lo que trasmite su círculo. Según le cuentan, la cantante repetía en un despacho hace muy poco: «Quiero desheredarlos a todos», aunque esta petición no siempre es posible. «Estaba su tío Agustín y ha tenido esa idea. Lo dijo de forma muy airada y muy enfadada», ha dicho. Ante estas palabras Chabelita no se llevaba las manos a la cabeza, pero sí se mostraba decepcionada porque su madre pudiera alegar «maltrato psicológico» para dejarla sin nada. «No me importa a quien ella deje su herencia, ha trabajado para dejar sus cosas a quien quiera. Ella es libre de hacer lo que quiera y me da igual a quien deje las cosas. Tengo dos manos y dos pies para trabajar. Me preocupa que esté bien y me preocupa la razón. Me he arrepentido de muchas cosas y estoy intentando remar a favor para que ella esté bien», ha finalizado Chabelita.