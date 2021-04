Chabelita ha confesado que hace ya mucho tiempo que «no sabe nada» de su madre, Isabel Pantoja, quien ya no le habla, sin saber muy bien el motivo. Vea el vídeo para conocer por qué de nuevo vuelve a sentir la indiferencia de su madre

El huracán que asolaba Cantora tras las revelaciones de Kiko Rivera parece haberse disipado con la llegada de una tormenta mediática aún mayor, la que lleva por nombre Rocío Carrasco y que tantos estragos está causando estos días. Sin embargo, el clan Pantoja sigue en pie de guerra, aunque no hayan salido nuevas informaciones sobre los diversos frentes abiertos familiares. Kiko Rivera plantó cara a su madre, Isabel Pantoja, y está dispuesto a llegar al final del asunto en los tribunales, aunque no cuente con el apoyo y respaldo de su hermana, Chabelita Pantoja, o de su prima, Anabel Pantoja. Eso sí, que Chabelita no se posicione al lado de su hermano no quiere decir que lo haga con su madre, más si tenemos en cuenta que la relación de la joven con la tonadillera también hace aguas y no tiene contacto desde hace ya varias semanas, tal y como la propia Chabelita ha querido confesar.

Vídeo: Europa Press

“Desde que felicitó a mi hijo Alberto no hemos vuelto a saber de ella. Ella ya sabe que estamos aquí, así que cuando quiera, no tengo mucho que decir”, desliza Chabelita sobre la desaparición de su madre, Isabel Pantoja, de sus días. Madre e hija vuelven a tener un muro de silencio entre ellas, algo a lo que tristemente se ha ido acostumbrando la joven a lo largo de su vida, al vivir con normalidad cómo su familia, de vez en cuando, hace piña en su contra. Ya no lo vive como un drama, más ahora que ella parece estar saliendo airosa de la gran polémica que sobrevuela sobre su familia.

Ahora son otros los que tiene trapos sucios que atender y ella no está dispuesta a mojarse con un gesto que echó en falta cuando ella era protagonista de las trifulcas. Eso sí, echa de menos a su madre. Vea el vídeo para conocer qué sucede entre madre e hija a día de hoy y cómo Chabelita explica la desaparición de su madre, no solo mediáticamente, sino también de su vida en la intimidad. ¡Dale al play!