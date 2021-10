Kiko Rivera le ha hecho llegar a su hermana, Chabelita Pantoja, una seria advertencia para que se mantenga callada a través de su entorno más cercano. Una forma de dejarle claro que si vuelve a poner sobre la mesa una posible recaída en sus adicciones, como así hizo el pasado fin de semana en ‘Sábado Deluxe’, se verá obligado a emprender acciones legales para protegerse. Eso sí, la hija de Isabel Pantoja se justifica dejando claro que si ella está hablando en un plató de televisión es precisamente para responder a los duros ataques que él primero le propinó en una entrevista tras cambiar de bando de manera inesperada y mostrarse ahora afín a los intereses de su madre, y ya no de Anabel Pantoja y de ella misma. Con esto, Chabelita ha vuelto a tomar la palabra para responder a la dura advertencia de su hermano y, de paso, dejarle claro que, si quiere guerra, es justo lo que se encontrará por su parte.

Chabelita Pantoja se ha sentado un miércoles más en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ en su labor como colaboradora, pero sabía que sería la protagonista. Sigue manteniendo que la actitud de su hermano no es la correcta y sospecha que su intención de iniciar batallas y atacar a su prima y a ella viene propiciado porque “no está del todo bien”. Ella no quiere conflictos, pero hace llegar a quien ha filtrado la advertencia de Kiko Rivera de que piensa demandarla que si “alguien de su entorno está dando informaciones, tiene que entender que yo me tenga de defender”. Una forma clara de decir que a cada ataque vendrá una respuesta por su parte y que las amenazas que ha recibido no servirán para callarla. Ni mucho menos.

Chabelita ya ha dejado constancia de lo que ha hecho por ayudar a su hermano en sus peores momentos y deja entrever que éste no ha sabido estar a la altura cuando ella ha necesitado su apoyo. “Él no conoce mi casa, no ha venido a ninguna de mis casas. Él no me pregunta por Alberto y no me gusta que me señale por no preguntar por sus hijas, por cosas que él no hace. Yo he estado ahí cuando me ha necesitado, pero que me diga el entorno que no he estado me molesta”, continúa divagando Chabelita sobre una cuestión que le provoca un profundo dolor, pero que esta vez ha decidido no abordar llamando a su hermano o su cuñada y dejando que sea él quien comprenda que no ha hecho bien y le pida perdón por lo que considera un injustificado ajuste de cuentas que nadie ha sabido entender.

Los hermanos están intercambiando acusaciones veladas sobre supuestos malos hábitos. Kiko Rivera ya confesó su pasado delicado y Chabelita asegura que no tiene nada que ver con ese mundo, a pesar de que se estén afanando en deslizarlo para menoscabar su testimonio: “Yo no tengo ningún problema, estoy tranquila porque sé que no hago nada, ¡jamás en mi vida he tenido algún problema! Pero con nada”, sentencia con firmeza la joven, que en su lugar evidencia que ella ha frenado rumores que circulaban por los pasillos de Mediaset y que no dejan en buen lugar a su hermano: “Yo me baso en información que me ha llegado, Telecinco es grande y me dicen ‘oye, pasa esto’. Otra cosa es que yo diga que es verdad, que para nada, confío en su actitud”.