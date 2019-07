Luis Cepeda es uno de los artistas de ‘Operación Triunfo’ que más polémicas ha protagonizado desde que pasó por la Academia musical más famosa de la televisión. Su amor por Aitana, su sinceridad a la hora de responder algunas críticas, su manera de actuar con sus seguidores y la actitud defensiva que suele mantener en sus entrevistas le han convertido en protagonista de numerosos titulares en los últimos meses, pero ahora la historia ha ido un paso más allá.

Cepeda protagoniza un nuevo desnudo, pero ahora tiene excusa

Hace solo unos días que el gallego presentó su última canción, un tema llamado ‘Desahogo’ en el que dice: «De hecho, hace un rato, he visto a la madre de uno de ‘OT’ llamarme niñato». Por sorprendente que parezca, lo que cuenta el cantante es cierto y la señalada no es otra que la madre de Chenoa. Constanza Zurieta es muy activa en las redes sociales y tras un episodio en el que Cepeda leyó en voz alta la carta de una fan aseguró que le parecía un ‘niñato’.

Aunque borró el tuit y pidió a sus seguidores que no tomaran parte, asegurando que simplemente no estaba de acuerdo con la actitud del artista, su opinión llegó a oídos del protagonista, que no ha dudado en expresar su sorpresa en su nuevo tema.

Se desconoce si Chenoa y Luis Cepeda tienen trato directo. Ambos se siguen en redes sociales y forman parte de un universo único, por lo que bien sea en premios musicales o en eventos del programa que los lanzó al estrellato, parece inevitable que se terminen encontrando. Sea como sea, lo cierto es que la de ‘A mi manera’ no es responsable de las palabras de su madre y, a buen seguro, Cepeda es consciente de ello.