La muerte de Bernardo Pantoja ha puesto en evidencia la enorme grieta que existe entre los miembros del clan Pantoja. En menos de 24 horas ha quedado claro que hay dos grandes bandos dentro de la familia. De un lado están Anabel Pantoja y sus tíos, Agustín, Juan e Isabel Pantoja. Todos ellos se pusieron de acuerdo tras conocer el empeoramiento de su hermano y le prohibieron la entrada a la habitación a su cuñada, Junco. La japonesa, que contrajo matrimonio con el sevillano en el año 2019 tras dos décadas a su lado, fue apartada de su marido en sus horas más decisivas. Sí pudo estar en la madrugada en su lecho de muerte, una vez que la tonadillera abandonó el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, lo que demuestra que el círculo íntimo del andaluz no ha querido coincidir con ella. Ante este delicado panorama, marcado por el distanciamiento, la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ ha tomado una importante decisión. Las cenizas de su padre, que será incinerado el próximo viernes, se dividirán en dos partes.

La incineración de Bernardo Pantoja es el próximo viernes. Una vez que sus restos mortales sean cremados serán divididos en dos urnas y repartidos entre las personas que más lo querían: su hija y su mujer. Lo de repartir las cenizas en dos recipientes distintos no suele ser una práctica habitual, pero dadas las circunstancias, Anabel ha considerado que es lo mejor para ambas partes. «Ha sido una cosa improvisada y lo han decidido ahora», ha adelantado el reportero José Antonio León en ‘Sálvame’.

Lo cierto es que esta decisión de la sevillana es una muestra de cuán dividida está la familia. Las diferencias entre ellos resultaron imposibles de ocultar en las horas finales de Bernardo. Mientras Anabel y sus tíos aguardaban a los pies de la cama en la habitación del hospital, Junco se reunía con otros de los vetados por ‘la cúpula’ familiar en la cafetería del centro sanitario. Así, unos estaban pendientes de la agonía de Bernardo. Otros tuvieron que conformarse con aguardar el inevitable desenlace en la cafetería. El cisma es tan profundo que se han formado dos grandes bloques dentro de las personas que en su día fueron importantes para Bernardo.

Así, las cenizas de Bernardo se asignarán a cada bando. «Una parte para ti y otra para mí. Eso es lo que hacen las personas con dignidad y educación», ha destacado este viernes Terelu Campos, amiga y excompañera de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’.

Al parecer, lo que ha provocado el veto de Anabel a Junco ha sido la fuerte discusión que ambas mantuvieron en la habitación del hospital. La excolaboradora de Telecinco ha visto entrar a la japonesa con un collar de su padre colgado en el cuello, así que le ha pedido que se lo dé a ella, ya que cree que le corresponde tenerlo. En esta incómoda bronca, que ha contado Carmen Borrego, parece que las maneras de Anabel no fueron las más apropiadas. Ambas mujeres estaban nerviosas y la influencer, presa de los nervios, más que pedirle a Junco el colgante de oro de su progenitor, ha exigido su entrega. Con sentimientos encontrados por ambas partes, la ex bailaora optaba por retirarse a la cafetería y no volver a tener un cara a cara con Anabel y sus tíos.