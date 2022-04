Will Smith ha tenido miedo estos días de que la Academia le retirase el Oscar que consiguió la noche en la que subió al escenario también para propinarle un bofetón a Chris Rock por su feo comentario sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. Esta acción tan desafortunada podría dejar al actor sin estatuilla después de que haya sido nominado tres veces y tan solo hacerse con ella en la última oportunidad. Pero quizá ahora poco le importa el galardón al saber que las consecuencias directas de su agresión al cómico ya se han materializado en pérdidas de trabajo. Las reacciones a su acción no están tardando y mientras el mundo se polariza entre aquellos que están a favor o en contra de Will Smith, de su mujer o de Chris Rock, ha sido el intérprete de ‘El príncipe de Bel-Air’ el peor parado.

Son muchos los que en condena a su bofetón a Chris Rock se han plantado y se niegan a trabajar con Will Smith. Así, ante esta problemática, ya se le han caído dos contratos y es que le han cancelado dos proyectos que se traía entre manos, como son ‘Bad Boys 4’ y la película para Netflix ‘Fast and Loose’, como así ha publicado ‘The Hollywood Reporter’. Ambas producciones han echado el freno y se han paralizado y por ahora se desconoce si el actor estará en ellas cuando se retomen.

Vídeo: Twitter

Al parecer, desde Sony, encargada de la producción de ‘Bad Boys 4’ le habían enviado ya 40 folios del guion de la cinta, en clara propuesta para que sea una de sus estrellas. Eso sí, esto se lo enviaron antes de los Oscar y lo que ha hecho Will Smith ha tenido como consecuencia directa que le retiren este honor. Según miembros del equipo, el proyecto se queda en el aire a la espera de ver cómo evoluciona la polémica.

Casi lo mismo que está sucediendo con ‘Fast and Loose’, película que preparaba Netflix con David Linch como director, pero cuyo contrato se canceló y el proyecto quedó estancado. Will Smith estaba llamado a ser el protagonista que diese vida a un criminal que pierde la memoria tras sufrir una agresión. Ahora, desde la plataforma de Netflix se valora si encontrar un nuevo director para la película y una nueva estrella que la interprete y seguir adelante con el proyecto o si, por el contrario, olvidarse de él y apostar por otras producciones que tienen en recámara.

Menos peligro corre otra de las películas que ya ha grabado Will Smith para Apple +, ‘Emancipation’, que ya se encuentra en proceso de postproducciones y se prevee que se estrene a lo largo del presente año. Sin embargo, desde la plataforma ya se valora la posibilidad de guardar el proyecto para ver cómo se desarrollan los acontecimientos para el actor y así no jugársela al apostar por una película que pueda ser boicoteada por aquellos que se sintieron agredidos por el bofetón de Will Smith, más allá de lo que sintió el propio Chris Rock. Por ahora no han tomado decisión y emplazan para más adelante pronunciarse al respecto, pero lo que no cabe duda es que las consecuencias de la controversia vivida en los Oscar promete traer cola y tener a Will Smith como principal víctima, mientras que Chris Rock, que fue abofeteado por su feo comentario sobre la enfermedad de Jada Pinkett Smith, parece estar saliéndose de rositas.

