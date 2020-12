La que fuera estrella Disney ha abierto su corazón y ha confesado cuál fue la verdadera razón de su divorcio con el actor.

Un año después del anuncio de uno de los divorcios más sonados de Hollywood, el de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, tras diez años de relación y ocho meses de matrimonio, la que fuera estrella de Disney ha abierto su corazón y ha revelado de una vez por todas el verdadero motivo del fin de su relación con el actor.

Miley Cyrus ha echado la vista atrás y ha reconocido en una entrevista en el programa de radio ‘The Howard Stern Show’ que sigue queriendo a su exmarido, Liam Hemsworth, con el que ha estado desde los 16 años. La cantante asegura que fue el incendio de su casa de Malibú lo que supuso el punto de inflexión en su relación.

«Todo cambió cuando perdimos nuestra casa. Perdí mi voz, si escuchas cómo era antes y después del incendio es muy diferente. El incendio me dejó completamente traumatizada. Cuando todo sucedió yo me encontraba en Sudáfrica y no podía volver. En aquel momento solo tenía la mente puesta en mis animales. Lo perdí todo», comienza a sincerarse. La que diera vida a ‘Hannah Montana’ reconoce que perdió todo lo que había guardado durante años, como antiguas fotos, así como guiones. «La naturaleza me obligó a olvidar mi pasado y decidí correr hacia el fuego», reconoce y hace hincapié en que comenzó un proceso de autodestrucción.

«Te sientes atraído por ese calor y me negué a aceptar lo que había pasado. Me pregunté varias semanas el motivo, el propósito del incendio. En lugar de avanzar en mi vida, me aferré en lo que me quedaba en esa casa, Liam«, insiste. A pesar de confesar de que sigue enamorada de su exmarido y recalca que siempre lo estará, Miley Cyrus ha dejado claro que tras el incendio la pareja entró en un bucle de eternas discusiones y peleas.

Vuelve a hablar de su divorcio

No es la primera ver que Miley Cyrus se abre en canal y habla abiertamente de sus sentimientos hacia el que fuera su marido. Hace unos meses, durante la promoción de su single, la artista confesaba su descontento sobre cómo los fans trataron su divorcio. En concreto, explicó que no llevó bien los comentarios (o especulaciones) de la gente sobre los motivos de la ruptura y que tachaban a la que fuera ‘Hannah Montana’ de ser la culpable después de que fuera fotografiada besándose con en un barco con la bloguera Kaitlynn Carter.

«Pude aceptar que alguien al quien quería y yo nos dimos cuenta de que ya no nos amábamos como antes. Lo que no voy a aceptar es ser la villana de todas las historias que hay acerca de nuestra relación. Me sorprende que la gente piense que no hay un cese en la relación, que quizás no vieron, y que eso podría ser lo que condujo a mi divorcio. Para muchos un día era feliz sobre las alfombras rojas y al día siguiente me besaba con una amiga en Italia. ¿En serio?», indicaba.

El 11 de agosto de 2019, el actor y la cantante comunicaban el cese en su matrimonio después de una larga relación (con varias rupturas de por medio). Desde entonces, la interprete de «Party in the USA» no se cortaba ni un pelo y reconocía que sus mascotas le habían dado más cariño que su exmarido. Pero las pullitas no quedaron ahí y conforme pasó el tiempo los ataques se incrementaron.

Así, la cantante no dudaba en tachar al actor de no ser una buena persona y dejaba claro que Cody Simpson había sido la «única buena persona con la que he salido, el resto es una mierda». Sin embargo, su relación con el cantante se acabó hace unas semanas después de seis meses de intensa relación. Aunque eso sí, en buenos términos. Entonces, la que fuera ‘Hannah Montana’ aseguraba que ambos estaban centrándose en ellos mismos para convertirse en el modelo que querían ser y qué querían hacer. Además, pedía a todos sus seguidores que no se notaba de una noticia triste puesto que iban a seguir siendo amigos e incluso les volverían a ver juntos comiendo pizza.