Pocos hablan de los ganadores de los Premios Oscar 2022 al día siguiente con la resaca de la fiesta grande del cine estadounidense y es que el bofetón de Will Smith a Chris Rock ha acaparado toda la atención de los medios internacionales. Ni tan siquiera se menciona que el actor se ha llevado un galardón a Mejor Actor Protagonista por la película ‘El método Williams’, tan solo entre aquellos que claman a la Academia para que le retire el galardón por su agresión al cómico, que tampoco estuvo muy acertado al gastar bromas desde el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles sobre los problemas de alopecia de Jada Pinkett Smith. Pero esta truculenta historia que se ha convertido en fenómeno viral y mediático no tiene sus orígenes en este mismo domingo durante la gala de los Premios Oscar, sino que la historia que enfrenta a Will Smith y Chris Rock viene de lejos y ahora hemos sido testigos tan solo a la famosa gota que ha colmado un vaso.

“Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O’Neil 2”, decía Chris Rock desde el escenario a Jada Pinkett Smith, que sufre un trastorno autoinmune de alopecia que padece desde 2018. La calvicie de la mujer de Will Smith no era un secreto, pero no le sentó bien el comentario, a juzgar por las imágenes que precedieron al bofetón y al grito de “mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca”. Pese a que el mundo entero ha sido testigo de esta agresión, Chris Rock ha optado por no emprender acciones legales contra Will Smith, dejando el suceso pasar. Pero son muchos los que han señalado que esta acción podría estar explicada en lo sucedido cinco años atrás, durante la gala de los Oscar de 2016. Y es que la enemistad de la familia Smith con el cómico no es nueva y parece que el horno no estaba para más bromas.

No es la primera vez que Chris Rock ha centrado la diana de sus burlas en la falta de cabello de Jada Pinkett Smith. Ya lo hizo antes cinco años atrás en la gala de los Premios Oscar 2016, ceremonia que vino marcada por la reivindicación de numerosos actores negros por la ausencia de nominados negros en la lista. Will Smith y su esposa se sumaron al boicot que hizo mucho ruido bajo el lema #OscarSoWhite. Aprovechando su ausencia en la gala, el cómico se mofó del problema capilar de la actriz: “¿No está ella en un programa de televisión? Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No estaba invitada”, decía con malicia, despertando las risas de los asistentes. Siguió atacando: “Will Smith no fue nominado por ‘La verdad duele’. Lo entiendo. Te vuelves loco. No es justo que Will estuviese tan bien y no consiguiese una nominación. ¡Tampoco es justo que Will cobrara 20 millones de dólares por participar en ‘Wild Wild West!”, añadía el cómico en referencia al fracaso en taquilla de esta última película.

Jada Smith no quiso darle demasiado protagonismo al cómico por sus ofensivas palabras y en su programa tan solo se limitó a responder con ironía que “son gajes del oficio, querido. Seguimos moviéndonos. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”, decía la actriz fingiendo una preocupación no real por el ataque de Chris Rock, que parece haber centrado en la familia Smith la diana de sus chanzas menos graciosas.

