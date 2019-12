Marc Anthony no va a terminar el año con buen pie. Este miércoles, su yate, de 36 metros de eslora, se incendió la pasada noche por causas desconocidas. De momento se desconocen las causas de este fuego que ha hecho que el artista puertorriqueño pierda la embarcación valorada en siete millones de dólares (6,3 millones de euros). La buena noticia es que no había nadie a bordo, por lo que no hubo ningún herido.

Tras el trabajo de los bomberos, el yate quedó parcialmente hundido

Tal y como os mostramos en la fotografía, el yate quedó hundido después del arduo trabajo de 45 bomberos que apagaron las llamadas de la nave marinera. El fuego se apagó al cabo de dos horas en le trabajo en la Island Garden Marina, situada en Watson Island.



«Debido a la gran cantidad de fuego en el barco, apostamos por un ataque más defensivo para apagarlo, con la ayuda de nuestros barcos de bomberos y los del condado de Miami-Dade», aseguró el jefe de los bomberos de Miami, Ignatius Carroll, en unas declaraciones reproducidas por medios locales.

Hemos visto en multitud de ocasiones a Marc Anthony en su yate

Andiamo, que es el nombre del yate, tenía cinco cabinas con camas para 12 personas y comodidades como una patrullera, televisión vía satélite, wifi, un amplio jacuzzi y capacidad para llevar varias motos de agua. En diferentes ocasiones, se ha visto al artista disfrutar de exclusivas fiestas a bordo de la nave marinera. De hecho, en la fotografía que puedes ver en la zona superior se encuentra disfrutando de alta mar junto a David y Victoria Beckham.

TMZ aseguró que el yate se puso a la venta a principios de este año, pero que el cantante seguía siendo el propietario del mismo. De momento, Marc Anthony no se ha pronunciado al respecto tras el grave suceso ocurrido este miércoles y que hizo que perdiera una de sus lujosas propiedades.