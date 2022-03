La invasión de Rusia a Ucrania ha traído consigo una gran ola de solidaridad por parte de organizaciones y rostros conocidos. Conscientes de su posición pública, han sido muchos los famosos los que han dado un paso adelante y han mostrado su total rechazo al conflicto y han intentado poner su granito de arena para poder ayudar a la causa. Los últimos en hacerlos han sido Mila Kunis y Ashton Kutcher, quienes han iniciado una campaña de recaudación de fondos y han donado tres millones de dólares a los refugiados ucranianos.

Mila Kunis, originaria de ucrania, ha salido en defensa de su pueblo y de sus raíces y se ha sincerado más que nunca a través de un vídeo publicado a través de sus redes sociales. «Siempre me he considerado estadounidense, y con orgullo. Amo todo lo que ha hecho este país por mí y mi familia. Sin embargo, hoy puedo decir que nunca he estado tan orgullosa de ser ucraniana», ha explicado la actriz. «Yo nunca he estado tan orgulloso de estar casado con una ucraniana«, replicaba su marido, Ashton Kutcher.

Conscientes de su papel en la esfera pública, los dos actores han pedido a sus seguidores que ayuden a la población ucraniana a través de su página web con su campaña de recaudación. «Los eventos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataques injustos a la humanidad. Donad lo que podáis. La gente de Ucrania son fuertes y valientes, pero ser fuertes y valientes no significa que no necesiten ayuda. Necesitamos ayudarlos«, asegura la actriz.

El matrimonio se ha sumado a la recaudación donando tres millones de dólares a Airbnb y Flexboard a través de GoFundMe y quieren sumar 30 millones para transportar ayuda humanitaria a Ucrania y pagar los gastos de los refugiados de la guerra.

Su salida de Ucrania para tener una nueva vida

Mila Kunis nació en Ucrania cuando esta era parte de la extinga Unión Soviética. Su familia huyó cuando tan solo era una niña y se estableció en Los Ángeles. La actriz ha hablado en multitud de ocasiones de su marcha de su país. «Fue justo en la caída de la Unión Soviética. Era muy comunista y mis padres querían que mi hermano y yo tuviéramos un futuro. Lo dejaron todo y se vinieron con 250 dólares«, aseguró en 2008 en una entrevista a Los Angeles Times.

El padre de la actriz realizó trabajos esporádicos para sacar a la familia adelante, mientras que su madre trabajaba en la trastienda de una farmacia. Aunque se adaptó rápido a la situación, Mila Kunis siempre recuerda que no entendió ni el idioma ni la cultura en un primer momento. «No entendía a la gente. Lloraba todos los días. La primera frase de mi redacción para entrar en la universidad era: ‘Imagina ser ciego y sordo a los siete años’. Y eso es lo que sentí al mudarme a Estados Unidos. Pero lo superé bastante rápido», reconoció.