Conocido internacionalmente gracias a su canción ‘Despacito‘, que sonó en todos los rincones del mundo, Luis Fonsi es uno de los cantantes latinos de mayor reconocimiento. Y uno de los máximos representantes de la balada romántica latina fuera de su Puerto Rico natal, donde llegó al mundo hace 43 años. Pero tras su larga lista de éxitos hay una larga carrera, llena de esfuerzos. Y no pocas dificultades, sobre todo en lo relativo al amor.

Con tres años ya entonaba canciones del grupo Menudo, del cual era miembro otro compatriota, Ricky Martin. Pero no fue hasta los 20 años cuando por fin hizo realidad su sueño de cantar y grabó su primer disco, ‘Comenzaré‘. Dotado de una voz prodigiosa y versátil, capaz de adaptarse a muy diversos estilos, Luis Fonsi no tardó en darse a conocer como intérprete. De hecho, su primer álbum fue nominado por Billboard en la categoría «Artista revelación del año» y muchos de los ‘singles’ del mismo se situaron en los primeros puestos de las listas de ventas en numerosos países de Latinoamérica.

Antes de haber cumplido los 30, el puertorriqueño era una estrella. En España aún le quedaban años por delante para darse a conocer, pero su legión de fans en el continente americano lo habían convertido en un ídolo de masas. A sus triunfos sobre el escenario se sumaron, como es habitual, otros ‘tantos’: el dinero, la fama, el amor…

Fue en este terreno donde a Fonsi le tocó vivir uno de los episodios más difíciles de su vida. En el año 2001 conoció en México a Adamari López, una conocida actriz de telenovelas, también de origen puertorriqueño. Entonces, ella salía con el actor Mauricio Islas. Pero en 2002 volvieron a coincidir cuando ella fue a verlo a uno de sus conciertos en Estados Unidos. Él la invitó a pasar a su camerino y surgió el flechazo. El 30 de diciembre de 2004, después de dos años de relación, hicieron oficial su compromiso. Y el 3 de junio de 2006 se convirtieron en marido y mujer. Así, pasaron a convertirse en una de las parejas más envidiadas del corazón en el ámbito latino.

Parecían la pareja perfecta. Pero no era todo tan idílico como parecía. A Adamari le habían diagnosticado un cáncer de mama durante su noviazgo con Luis Fonsi. Y la cosa se agravó estando ya casados. ​En noviembre de 2009, Luis Fonsi y su mujer anunciaron a través de un comunicado de prensa su separación. Y surgió entonces una cascada de noticias: que si él no la había apoyado lo suficiente durante su enfermedad, que si no fue el mejor marido, que prefirió apostar por su carrera a acompañar a su mujer en los momentos más difíciles…

Fonsi, sobre su divorcio: «Se han dicho cosas horribles»

Tras el divorcio, Adamari realizó un largo recorrid​o por numerosos platós de televisión. Concedió un sinfín de entrevistas en las que no dejaba muy bien parado a su ex. Ante la opinión pública, ella quedó retratada como la víctima de una enfermedad cruel ante la cual su pareja, probablemente, no había estado a la altura. La imagen de él, que mantuvo silencio en todo momento, se vio seriamente perjudicada.

«Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso», confesaría el intérprete en el año 2020 en ‘Hola’. Fueron tantas las especulaciones e informaciones falsas que se vertieron sobre su divorcio que sufrió de manera intensa la sobreexposición mediática. «Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil».

Fueron años complicados tras aquella dolorosa ruptura, pero la vida le depararía un regalo muy especial. Volvió a enamorarse de la modelo española Águeda López, con la que tuvo una hija, Mikaela, el 20 de diciembre de 2011. Se dieron el ‘sí, quiero’ el 10 de septiembre de 2014 en el Valle de Napa, California. Pero esta boda no fue como la primera, a la que asistieron 400 invitados. Esta vez solo asistieron un selecto grupo de familiares y amigos. Si algo había aprendido Fonsi es que no quería repetir un matrimonio mediático. En diciembre de 2016 llegaron nuevas alegrías con la llegada de su segundo hijo, Rocco.

Casado con la modelo española Águeda López

Águeda López, de perfil bajo, es la mujer que le ha devuelto la ilusión y le ha dado estabilidad. Nacida en Córdoba, fue ganadora del certamen de Miss Toledo hace dos décadas. Años atrás, para labrarse un futuro como modelo y no dudó en hacer las maletas y poner rumbo a Miami para probar suerte en Estados Unidos. Coincidió con el cantante en una sesión de fotos. Ella posaba una campaña publicitaria y él para la portada de una revista. Fonsi le echó el ojo y le pidió el número de teléfono al maquillador. Así surgió una historia de amor que sigue en pie y que hace inmensamente feliz al cantante.

Su último trabajo: ‘Dos veces‘. Un sencillo que han compuesto juntos (en pleno confinamiento) y que ha grabado junto a David Bisbal. Lo presenta en España el lunes 21 de junio en ‘El Hormiguero‘. No es la primera vez que ambos artistas cantan juntos. Ya lo hicieron en 2008 con ‘Aquí estoy yo‘, en la que también participaron Aleks Syntek y Noel Schajris. También han coincidido en el plató de ‘La Voz‘, donde han trabajado como ‘coaches’.