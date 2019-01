Kim Kardashian confirma que está esperando su cuarto hijo

Tras varias semanas de fuertes rumores, la propia Kim Kardashian ha confirmado que efectivamente está esperando a su cuarto hijo por vientre de alquiler. Fue en un programa de televisión americano en el que Kim asistió junto a sus hermanas Kourtney y Khloe. Y como estaban entre familia, fue el momento perfecto para preguntarle si la primera tenía en mente ampliar la suya.

Kim está a punto de cumplir su sueño: ser madre de cuatro hijos

Su respuesta afirmativa confirma que está esperando su cuarto hijo junto a Kanye West. La pareja ya tiene tres hijos más: North, de 5 años, Saint, de tres, y Chicago, que hoy justo cumple un año (¡Felicidades pequeño!). No es la primera vez que la pareja confía en la gestación subrogada para traer un bebé al mundo. En su día, también lo utilizaron para su último bebé, Chicago, aunque muchos medios aseguran que no sería la misma mujer que en aquella ocasión. En su momento, se habló de que podrían haber pagado hasta 45.000 euros.

La pareja estaría esperando un cuarto hijo, que será un niño

Además, en el programa ha confirmado que lo que están esperando será un niño y que “llegaría muy pronto”. Ha desvelado cómo se lo dijo a algunas personas, y no es realmente cómo crees: “Me emborraché en Nochevieja y se lo conté a unas cuantas personas, no recuerdo a quién porque yo nunca me emborracho”, ha contado. Lo que supondría que el exceso de confianza en algunas personas, hiciera que se filtrara esta información.

Kim Kardashian ya dijo en su momento que le gustaría tener cuatro hijos: dos niñas y dos niños. Lo que parece que va a cumplir el sueño. Y sobre todo junto a su pareja, el rapero Kanye West.

Ya tienen tres hijos más: North, Saint y Chicago

Todos posaron juntos durante estas Navidades

La mayor es un clon de su madre

