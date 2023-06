Johnny Depp rechaza volver a protagonizar ‘Piratas del Caribe’

El actor Johnny Depp no quiere volver con Disney después de que no le apoyaran en la denuncia de Amber Heard y no contaran con él.

Johnny Depp ya ha tomado una decisión sobre su futuro. Después de su regreso al cine tras el juicio que vivió con Amber Heard, el actor no quiere volver con Disney. Este se niega a regresar a una de las franquicias de la compañía más reconocibles, 'Piratas del Caribe'. Después de años dando vida al excéntrico Jack Sparrow no quiere volver a darle vida. Continúa el enfado que tiene con el estudio después de que no le apoyaran en la denuncia que su ex pareja le hizo públicamente en 2018 señalándole como "maltratador" y fuera despedido por ello.

Disney querría retomar la franquicia con su sexta película y querrían al actor de vuelta. Sin embargo, este no está ni mucho menos por la labor, como informa Daily Mail. No quiere ni oír hablar de volver con la compañía ni por los 20 millones que se habrían ofrecido para ellos, como los medios internacionales resaltaron. Fuentes cercanas al actor aseguran que no hay ningún tipo de interés por Johnny Depp de retomar este personaje: "Lo dejaron ciego a pesar de que Amber le había mentido".

Está muy enfadado por la forma en la que las acusaciones de Amber Heard por abuso doméstico se sucedieron y la reacción de estos. "No importa lo lucrativa que sea la oferta o el cameo, nunca aceptará volver para esta película en particular", desvela un amigo cercano. Sería tal la mala experiencia y el enfado que ahora tiene que las probabilidades de que vuelva a estar en una franquicia de características similares a las de los piratas son prácticamente nulas.

Johnny Depp tampoco aparecerá en Warner ni por Tim Burton

No solo Disney despidió a Johnny Depp, Warner hizo lo mismo con 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' y su interpretación del malvado Gellert Grindelwald. En 2020 no volvió a repetir dicho papel, como pasó con Jack Sparrow, tras las acusaciones contra él y era Mads Mikkelsen el que le sustituyó. El enfado del actor iría más allá de la compañía del ratón Mickey Mousse y con Warner estaría igual. Estas fuentes cercanas que hablan con los medios apuntan a que tampoco regresará a ninguna de sus películas ni estando uno de sus grandes amigos involucrados como es Tim Burton. Es una de las estrellas de este director desde el comienzo de su carrera y protagonista de sus grandes películas. Ahora se está grabado una segunda película de 'Beetlejuice' para el que querrían contar con él y no está dispuesto a participar por mucho que se lo digan.