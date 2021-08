Hugh Jackman se enfrenta de nuevo a la amenaza del cáncer y se teme lo peor

Hugh Jackman se enfrenta de nuevo al miedo de tener cáncer de piel y es que se ha hecho una nueva biopsia y está a la espera de un resultado definitivo. Él ya se teme lo peor y es que no es la primera vez que se enfrenta a esta enfermedad. Vea el vídeo

Hugh Jackman ha querido concienciar a todo el mundo de la urgente necesidad de protegerse frente al sol, no solo por la llegada de una ola de calor, sino por los peligros intrínsecos que una larga e imprudente exposición a él puede conllevar en nuestra piel. Algo de lo que él sabe mucho, muy a su pesar, después de haber tenido que hacer frente en varias ocasiones al cáncer de piel. Un miedo que vuelve a materializarse y es que el actor australiano se ha tenido que someter a una nueva biopsia en la nariz para determinar si la nueva mancha que la coronaba podría tratarse de un carcinoma, un viejo enemigo para ‘Lobezno’.

Hugh Jackman se ha visto obligado a pasar por quirófano en más de una ocasión para operarse de cáncer de piel y esto le ha dotado de una sabiduría especial sobre los cuidados que todos debemos llevar a cabo si no queremos terminar viviendo su calvario personal. Lo más importante está en utilizar protección solar cuando nos exponemos al sol, a la vez que también recomienda realizar consultas médicas siempre que notemos que ha aparecido una nueva mancha en la piel o un lunar varía en forma, tamaño o color. Algo que el intérprete ha explicado en un vídeo en el que luce sin problemas un vendaje especial en su nariz tras la biopsia que se le ha practicado para descubrir si de nuevo debe enfrentarse al cáncer de piel. Tal y como explica, los resultados que ha recibido tras la biopsia no son concluyentes y la prueba deberá repetirse: “El peor diagnóstico posible es que se trata de un carcinoma de células de Basilea (CBC). Si hay algo, es un carcinoma de células basales que en realidad no es una amenaza, pero que deber ser atendido”, explica.

“Un par de apuntes, por favor, háganse revisiones de la piel con frecuencia, no creas que no te pasará a ti y, sobre todo, ¡usa protección solar!”, pide la estrella de Hollywood, que durante sus años de juventud ha tomado el sol durante décadas sin ninguna protección y ahora sufre las fatales consecuencias en forma de carcinomas que regresan de manera recurrente a su piel: “Pienso que los jóvenes deben saberlo. Si ven que Lobezno lleva protección solar, ellos también se la deberían poner”, pide en un vídeo que ya está pululando por las redes sociales: “Si al publicar sobre esto le recuerdo a una sola persona que vaya a ver a su dermatólogo, ya estoy feliz”, sentencia el actor, que busca que le hagan caso para evitar que otros sufran su mismo mal y que tantos quebraderos de cabeza le está dando en los últimos años.