Georgina y su respuesta sobre el agua de Cristiano Ronaldo desata burlas en las redes: "Ridícula"

Las palabras sobre el agua que Cristiano Ronaldo presentaba de Georgina han descolocado a todos, que no entienden qué quería decir.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez regresaron a Madrid con motivo de un nuevo negocio. El futbolista presentó su nueva marca de agua mineral el pasado miércoles ante los medios en su hotel de la Gran Vía madrileña y la expectación era máxima. Gran numero de seguidores colapsaron una de las arterias más céntricas y obligaban a la pareja a aumentar el número de seguridad que los protegía. La influencer acompañó a su pareja en todo momento y no dudo en echarle una mano a la hora de la promoción de su agua. Su alegato, totalmente inesperado, ha sido objeto de burlas y comentarios que la cuestionan. ¡Descubre aquí las palabras de Georgina sobre el agua que han causado tal revuelo!

También te interesará

También te interesará

El discurso de Georgina sobre el agua de Cristiano Ronaldo: "Con esta agua os sentiréis más hidratados"

"A mi me encanta el agua. Me da muchísima salud estar hidratada y con esta agua os sentiréis más hidratados y notaréis como os calma más la sed", lanzó muy convencida. Rápidamente las redes sociales se llenaron de comentarios haciéndole ver lo poco que se había entendido su discurso. "Georgina: el agua moja", "Ridícula", "Es que, ¿qué más vas a decir del agua?" o "Beber mucha agua, el consejo esencial y básico para no deshidratares", le dedicaron.

Cristiano Ronaldo, Georgina, su hermana y su cuñado llegaron una hora y media más tarde al evento de lo previsto y la paciencia estuvo a punto de agotarse. Aunque al principio los medios no podían preguntar cuestiones personales, el empresario terminó respondiendo. "Gio está conmigo en todos mis proyectos y yo también la apoyo. Va a estar siempre conmigo y yo con ella, los dos juntos somos más fuertes", le dedicó ante toda la prensa allí expectante.