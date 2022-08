El arma utilizada en el tiroteo mortal en el set de rodaje de ‘Rust’, que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, no pudo ser disparada sin apretar el gatillo. Así lo indica el informe forense del FBI y se deja claro que Alec Baldwin sí disparó el arma. Esta revelación contradice por completo la versión que dio el actor en su primera entrevista en televisión tras el grave suceso.

Los informes del FBI, a los que ha tenido acceso el periódico ‘ABC News’, son muy claros y señalan que el arma de fuego que se utilizó en el tiroteo no podía dispararse sin apretar el gatillo. El pasado mes de diciembre, Alec Baldwin afirmaba en el mismo medio que no apretó el gatillo. Lo decía de forma firme, aunque a punto de romperse. Ahora, esta revelación tira por tierra la versión del actor, quien llegó a asegurar que siguió las directrices de la fallecida y amartilló el arma para ponerla en posición de disparo durante un ensayo de posiciones de cámara.

«Halyna está al lado de la cámara. Ella me está dando instrucciones sobre cómo quiere el ángulo de imagen de la escena y yo saco el arma. No estoy apuntando a la lente de la cámara, sostengo el arma donde ella me dice que la sostenga. Es decir, debajo de su axila. Continuamos y entonces amartillo el arma. No disparo. Ella me dice que lo represente, suelto el martillo de la pistola y la pistola se dispara», llegó a explicar.

Por otra parte, según explica el medio citado anteriormente, las autoridades locales no han tomado todavía ninguna decisión de acusación en el caso. También se espera que los detectives del FBI investiguen los registros telefónicos de Alec Baldwin. Cabe destacar también que el actor dejó muy claro que no mató a su amiga, que se trató de un accidente, e insistía en que alguien se encargó de poner una bala real en el arma que tenía que utilizar para la escena.

¿Hubo irregularidades?

Poco después del suceso, se llegó a publicar que varios trabajadores del equipo de cámaras se retiraron del rodaje días antes en señal de protesta por las condiciones en las que se veían obligados a trabajar. «Estoy luchando para que en esta película, mi equipo tenga habitaciones de hotel cuando terminamos tarde o estamos demasiado cansados para conducir de vuelta desde el lugar de grabación hasta Alburquerque. O nos dicen que no o nos ofrecen un nefasto motel que hay junto a la carretera que se utiliza para refugiar a personas sin techo», escribía Lane Luper, uno de los asistentes de cámara. Un comentario que llegaba después de que el propio Alec Baldwin animara al sindicato a convocar una huelga mientras se negociaba un convenio con la patronal de estudios de Hollywood.

Esto provocó que seis de esos trabajadores fueran sustituidos por otro grupo de personas que no estaban sindicalizados. Además, estos empleados explican que durante el rodaje de ‘Rust’ no se siguieron los protocolos de seguridad e indican que en las jornadas previas hubo varios problemas con ese mismo arma.