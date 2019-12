A propósito de la presentación de la película ‘Bombshell’, Charlize Theron está siendo entrevistada por diferentes medios de comunicación. Detrás de esta oscarizada actriz hay dos aspectos clave que han definido su personalidad: la muerte de su padre a manos de su madre y la valentía al ayudar a su hija transgénero a superar todas las adversidades.

El primer episodio tuvo lugar cuando tan solo ella tenía 15 años y lo ha contado en la radio estadounidense ‘NPR’. Así de cruel es su relato:»Mi padre estaba tan borracho que no debería siquiera haber tenido fuerzas para caminar cuando entró en la casa con una pistola (..) mi madre y yo estábamos en mi habitación inclinándonos sobre la puerta desde dentro para que no pudiera entrar. Él dio un paso atrás y disparó a través de la puerta tres veces», con tan buena fortuna de que no acertó a darlas. Charlize añade que su madre «acabó con la amenaza» disparando a su padre para protegerla.

Lejos de ocultarlo, la actriz sudafricana no se avergüenza y hace hincapíe en dar voz a su historia: «Este tipo de violencia familiar, que sucede dentro de la propia familia, es algo que comparto con mucha gente. Cuanto más se hable de estas cosas más nos damos cuenta de que no estamos solos».

Theron nunca ha conocido la unidad ni el bienestar familiar y solo recuerda a su padre como «un hombre muy enfermo, solo le conocí alcohólico». Un drama del que hoy en día todavía duele: «Creo que nuestra familia era increíblemente insana, y todo ello creo que nos ha dejado cicatrices». En sus propias palabras: «Fue una situación bastante desesperante. Nuestra familia estaba atrapada en eso. Y la imprevisibilidad cotidiana de vivir con un adicto la sientes y la llevas incrustada en tu cuerpo por el resto de tu vida, más que el suceso que sufrí esa noche», confiesa.

No importa que fuera su padre, tampoco importó que le asesinara, Charlize Theron está lejos de guardar rencor a su madre: «Ella ha sido quien siempre me ha dicho que fuera valiente, no sé quién podría haber llegado a ser sin ella y sin sus palabras. Es una inspiración en mi vida», finaliza.

El orgullo de Charlize Theron

Por otro lado, la intérprete ha contado su experiencia como madre de una niña transgénero: «Con tres años me miró a los ojos y me dijo que no era un chico», comenta durante una charla con ‘Pride Source’. Por suerte para su pequeña, Charlize siempre ha destacado por ser una férrea defensora de las libertades y decidió ayudar a su hija a recorrer un camino empedrado en el que ambas sabían que la sociedad iba a juzgarla.

«Lo más duro para nosotras ha sido comprobar cómo la gente todavía sigue hablando de ella con el pronombre erróneo. También ver a la prensa hablar en masculino de ella. Eso es algo que le hace mucho daño», comenta Theron.