El guitarrista mexicano Carlos Santana se ha desmayado este martes 5 de julio en mitad de un concierto en el auditorio Pine Knob Music Theatre de Clarkston en Michigan (Estados Unidos). El popular músico de 74 años sufrió un golpe de calor y tuvo que ser atendido de inmediato por el equipo médico. Tuvo que ser trasladado al hospital, aunque todo quedó en un susto.

Todos se han preocupado por la salud de Carlos Santana después de que se desmayara en medio de un concierto tras sentir molestias. Según han relatado algunos de los asistentes, 40 minutos después del arranque del show, el músico, mientras que estaba interpretando uno de sus temas más conocidos, ‘Joy’, se dirigió de forma lenta a una parte del escenario donde se quedó sentado e inmóvil. Varios trabajadores se percataron de que algo estaba ocurriendo e inmediatamente un equipo médico corrió a asistirle. Tras 20 minutos en los que le estuvieron atendiendo, se trasladó al guitarrista en una camilla al hospital, donde estuvo varias horas bajo observación. En ese momento, para dejar patente que seguía consciente a pesar del desmayo, el músico se despidió de su público saludándole con la mano.

El espectáculo tuvo que ser cancelado finalmente y las imágenes del momento no tardaron el correr como la pólvora a través de las redes sociales. La preocupación por Santana comenzó a incrementarse después de que los responsables del evento pidieron que rezaran por él al tratarse de «un asunto médico serio». Horas después de este susto, el representante del artista confirmaba que estaba bien, aunque habían tomado la decisión de cancelar su próximo concierto por precaución.

De la misma forma, Carlos Santana quiso tranquilizar a su público a través de un breve comunicado en sus redes sociales escrito por su mujer. «¡Hola a todos! ¡Carlos y yo les agradecemos mucho por sus oraciones, amor, cuidado y preocupación por él! Por favor, sabed que está descansando y está muy bien. Le diagnosticaron agotamiento por calor y deshidratación… Había 100 grados en el escenario y 114 bajo las luces, así que eso, junto con la falta de agua, es lo que causó el problema. Pronto estará como nuevo», se puede leer. No es el primer susto de salud que sufre el artista en las últimas semanas. Hace unos meses, tuvo que acudir al hospital después de tener un dolor en el pecho. «Me dijeron que necesitaba cuidarme, me tomaré un tiempo libre para asegurar que me repongo», dijo entonces.

Carlos Santana, un pionero de la fusión latina con el rock

Carlos Santana tiene una larga trayectoria a sus espaldas. Fue el pionero en fusionar ritmos latimos con el género rock en la banda de nombre homónimo que fundó en 1966. Tiene un sinfín de premios y títulos. Entre ellos, figura en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia que elabora la revista Rolling Stones. Ha ganado diez premios Grammy y tres premios Grammy Latino.