Olga Moreno está pasando por una dulce etapa y ha vuelto a creer en el amor gracias a Agustín Etienne. Así lo confesaba ella misma en exclusiva a SEMANA y reconocía que el representante había sido su mayor apoyo y confidente durante los meses en los que se había visto desbordada tras su polémica separación de Antonio David Flores. Este lunes, 3 de octubre, la sevillana cumple 47 años como una mujer nueva y sabemos cómo lo celebrará.

Olga Moreno tiene planeado pasar el día de su cumpleaños con Agustín Etienne, que viajará hasta Sevilla para estar con ella, tal y como ella misma revelaba a SEMANA durante su entrevista exclusiva. La empresaria espera que el hombre que le ha robado el corazón le tenga algo preparado y le sorprenda. Eso sí, se muestra apesadumbrada por no poder celebrar esta fecha tan señalada con la pequeña Lola. «Si la tuviera, lo pasaría con ella», admitía a esta revista. En este día tan especial, Olga Moreno se va a rodear de los suyos y va a celebrar por todo lo alto su 47 cumpleaños. Así, la sevillana se muestra fiel a sí misma y pasará tiempo con sus amigos y su familia, los que no le han dejado sola en todo este tiempo.

Aunque todavía no quiere ponerle etiquetas a su relación con Agustín Etienne, lo cierto es que él ha hecho que vuelva a creer en el amor y que no deje de sentir mariposas en el estómago. En su charla con esta revista, la sevillana explicó que su relación con el representante empezó hace cosa de un mes. Desde entonces, la ex de Antonio David Flores se siente como una auténtica adolescente. «Me arreglo más, no sé qué ponerme«, llegaba a bromear. Aunque ninguno pensó en un principio que su relación laboral traspasaría ciertas líneas, la vida les ha sorprendido. Todo ha surgido de forma natural y sin buscarlo, lo cual ha ayudado sin duda a que actualmente se encuentren en un punto tan bonito para ambos.

Atraviesa un buen momento personal

Olga Moreno estuvo en el punto de mira a raíz de su participación en ‘Supervivientes 2021‘ puesto que llegó en medio de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco. Tras ganar el reality y en su regreso a España, la sevillana se tuvo que enfrentar a una realidad que jamás pensó encontrar. Un dolor que le ha pasado factura y que tras trabajar en ello ha conseguido resurgir. «Me quedé en los huesos. El verano me ha venido bien, estoy feliz», ha llegado a explicar a SEMANA. La empresaria también ha tenido bonitas palabras para el padre de su hija, aunque se ha negado a hablar de Marta Riesco. Lee al completo su entrevista más sincera y esperada en SEMANA, en tu kiosco más cercano o descargando la versión online AQUÍ.