«No se puede vivir siempre con la pena y sobre todo cuando hay niños», ha explicado la mujer de Kiko Rivera.

Irene Rosales encara la recta final de este duro año con la mejor de sus sonrisas. A pesar de la situación familiar de su marido y después de perder a sus progenitores, la colaboradora de ‘Viva la vida’ intenta sacar fuerzas por el bien de sus hijas, Ana y Carlota, para que puedan vivir estas Navidades ajenas a cualquier conflicto. Así, la mujer de Kiko Rivera ha explicado cómo ha celebrado estas fechas tan significativas.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Irene Rosales ha insistido en que, a pesar de la tristeza de haber perdido a su padre y su madre este año, tanto ella como sus hermanos han disfrutado de las fiestas navideñas recordando los momentos más felices de la familia. «He cantado todos los villancicos«, avanzaba entre risas ante Emma García mientras que Terelu Campos comentaba cómo había pasado su Nochebuena en compañía de su hermana, Carmen Borrego, su madre, María Teresa Campos, y su hija, Alejandra Rubio.

Así, la nuera de Isabel Pantoja ha desvelado que durante el día 24 de diciembre, tanto ella como su marido estuvieron recibiendo a sus hermanos en su casa. «A pesar de todo lo malo, ha sido bonito. Hemos estado muy alegres y muy contentos. No se puede vivir siempre con la pena y sobre todo cuando hay niños«, explicaba.

Además, ha reconocido que han sido unas fiestas muy especiales puesto que han podido estar con el hijo mayor de Kiko Rivera, algo que ha llenado de felicidad no solo a las pequeñas de la casa, sino también la matrimonio. «Me ha enviado Kiko una foto con los tres niños y me ha dicho que ese ha sido su mejor regalo«, insistía. A este respecto, Irene Rosales ha confirmado que no ha habido ninguna llamada de parte de Cantora para felicitarles las fiestas. Eso sí, hace hincapié en que el DJ tampoco ha cogido el teléfono para desearle una buena noche a su madre.

La verdad sobre la foto de Isabel Pantoja que Kiko Rivera quema en su videoclip

Por otro lado, Irene Rosales también ha explicado que durante el día de Navidad estuvieron con los hermanos de Kiko, Francisco y Cayetano, y ha insistido en que no ha entendido el revuelo que se ha formado con la fotografía de los tres después de que el colaborador de ‘Espejo Público’ la publicara en sus redes sociales. «La foto con los hermanos lleva pasando años. Si eso lo sube Fran el año pasado no hubiese pasado nada…«, aseveraba la joven.

Además, preguntada por la foto de Isabel Pantoja que Kiko Rivera quema durante el videoclip de su nuevo single, «Cicatrices», Irene Rosales ha explicado que tampoco ha entendido la repercusión puesto que la canción está grabada desde antes de que se iniciase el conflicto familiar. «Hay parte de la canción en la que se siente identificado y en sus videoclips siempre ha mostrado como él se ha encontrado. Siempre ha mostrado su historia para dar a entender que cualquier persona se la podía llevar a su terreno. Si Kiko se quiere aprovechar de la situación ha tenido mil maneras de hacerlo», finalizaba.

El mensaje que Kiko Rivera le tenía preparado a Irene Rosales

Este sábado, a Irene Rosales le esperaba una sorpresa en ‘Viva la vida’. Kiko Rivera le mandaba un cariñoso mensaje en el que hacía hincapié en que en estas Navidades que iban a ser tan diferentes para muchas familias, ellos iban a intentar que fueran «súper felices para nuestras niñas y por nosotros porque nos merecemos un poco de normalidad«. Ante estas palabras, una emocionada Irene Rosales aseguraba que le gustaba ver esa faceta de su marido puesto que en estas últimas semanas había estado muy débil de ánimos y había sido ella quien había tirado del carro.

«Le intento transmitir la alegría, con lo que he sufrido y lo que tengo no lo puedo comparar, pero le estoy haciendo ver que la vida sigue y todo el mundo tiene sus problemas pero quiero que estas Navidades sean especiales porque tenemos a los niños sanos y nosotros también estamos sanos», aseguraba la joven.